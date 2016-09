Ministra de la Felicidad desalojó a mujer de su vivienda por cacerolear

Una madre soltera fue desalojada de su vivienda, ubicada en Ciudad Tiuna, el pasado fin de semana por supuestamente cacerolear en contra el gobierno de Nicolás Maduro. La mujer afirmó que la ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, fue personalmente a ordenar el desalojo del apartamento en donde vivía.

“Tocar cacerola fue el crimen que alegan ellos. Ya había escuchado anteriormente de amenazas y que iban a investigar los cacerolazos del primero de septiembre”, expresó la ciudadana para el canal de noticias Ntn24.

Un audio evidenció el momento en que la viceministra obligó a la ciudadana la desocupación de la vivienda que estaba pagando mediante un préstamo bancario. “Para nosotros es un tema de seguridad, porque este es un fuerte militar donde se aplican normas. Aquí tenemos un pueblo amenazado por el imperio más asesino del mundo. Nosotros tenemos que proteger en principio al presidente Nicolás Maduro. Apúrese y listo, yo soy como usted: no me canso”, reveló el audio donde presuntamente se escucha a Cestari.

En el reportaje también se denunció el despido de aproximadamente 30 personas de la Fundación Nacional Niño Simón por haber firmado en para el revocatorio. “Carolina Cestari nos dijo que no nos iba a pagar sueldos si no estábamos dentro de las filas revolucionarias”, develó una ex empleada de la fundación.

Carolina Cestari fue asistente en la Asamblea Nacional de Cilia Flores, es directora de la Fundación Nacional Niño Simos y anteriormente fue productora del programa “La hojilla”.