Manuel Rosales envió mensaje al pueblo de Venezuela

El ex gobernador Manuel Rosales envió un mensaje a los venezolanos de cara a la movilización del 1° de septiembre, denominada "Toma de Caracas".

Rosales, quien se encuentra detenido en el Sebin, pidió en un comuinicado que en la concentración del 1° de septiembre haya "moderación y resposabilidad". También rechazó cualquier tipo de violencia, "incluida la verbal".

El presidente del partido Un Nuevo Tiempo rechazpo la "intimidación y la violencia".

A continuación el comunicado:



Nuestro futuro como país solo será esperanzador si la convivencia y la paz impulsan nuestras acciones. Ante la convocatoria del 1 de Septiembre, reitero a mis compatriotas que solo la vía pacífica y democrática debe guiar nuestro comportamiento. No hay política ni futuro en la violencia, no hay política ni paz en la fuerza, no hay política ni sueños en el odio. Ejerzamos nuestros derechos democráticos dando ejemplo.

Exijo al gobierno responsabilidad y que facilite el ejercicio del derecho de manifestación. Exijo a los líderes de la oposición, sentido de país, grandeza y patriotismo. El patriotismo más útil es el que nos lleve a la concordia y al diálogo. Porque solo destinando nuestras energías colectivas a unir, podremos superar los graves problemas económicos y evitar el abismo de la confrontación y el caos.

Estoy privado de libertad, pero no de la racionalidad y del amor a mi país que siempre he procurado mantener. Estoy privado de libertad, pero estoy libre de rencor. Deseo con todo mi energía la reconciliación, la paz y el diálogo entre venezolanos. La responsabilidad es de todos, del gobierno y de la oposición, de todos los sectores, si queremos construir paz, hagamos paz, si queremos construir democracia hagamos democracia.

Rechacemos la intimidación y la violencia, venga de donde venga. Mi compromiso es con el diálogo, no con la confrontación, mi compromiso es con la palabra democrática y mi absoluto rechazo al abuso de poder. La historia nos juzgará. Y mi responsabilidad con los venezolanos me lleva a este pronunciamiento.

Pido que en esa majestuosa concentración del 1° de septiembre, moderación y responsabilidad, rechazando cualquier tipo de violencia incluida la verbal. Y a partir del dos de septiembre los invito a trabajar por el diálogo y la paz, la justicia social, los derechos democráticos de todos, las libertades de todos. Porque solo el camino del diálogo, como nos enseña la historia, funda consensos políticos trascendentales que hacen rectificar la historia.

Sueño y luchó por una Venezuela en paz, bordada de amor y prosperidad. ¡Viva Venezuela!

