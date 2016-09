MUD no tolerará abusos del CNE en la semana decisiva para el revocatorio

Hoy comienza una semana decisiva para la posibilidad de que el referéndum revocatorio se realice este año. Luego de dos grandes protestas opositoras en todo el país, en las que se exigió al Poder Electoral que fije la fecha de la recolección de firmas del 20% de los electores, paso que activa la consulta, el CNE informará entre el 14 y el 16 de septiembre los detalles sobre ese proceso.

Aunque la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que el organismo le envió una carta en la que se comprometió a informar mañana los detalles sobre esa recolección de firmas, la presidente del CNE, Tibisay Lucena, dijo que lo haría entre el 14 y el 16 de septiembre, algo que secundó la rectora Socorro Hernández.

Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, opinó que el Poder Electoral trata de postergar la información porque la Cumbre de los Países No Alineados finalizará el 18 de septiembre. “Quieren correr la arruga para evitar que el país reaccione en esos días a una decisión polémica. A nosotros no nos importa la cumbre, debe haber una respuesta”, dijo.

El dirigente aseguró que esta semana es decisiva para el revocatorio y que la oposición ya tiene un protocolo de actuación ante la posible respuesta del organismo comicial. “Si el 13 el CNE acuerda normas que respeten la ley, vamos a celebrarlo e iniciaremos la campaña por el 20%. Si no es así, y usan su poder burocrático como barricada, vamos a protestar. No vamos a permitir que conviertan el 20% en caricatura”, aclaró.

Las condiciones de la MUD son claras: que la recolección no sea a finales de octubre, sino antes; que haya 40.000 máquinas de votación distribuidas en 14.000 centros, y que no se exija 20% de firmas en cada estado, pues el revocatorio al presidente se aprueba en una circunscripción nacional, no puede condicionarse a un mínimo de votos por regiones.

Pueblo en la calle. El diputado Juan Guaidó, de Voluntad Popular, opinó que si el Poder Electoral no cumple lo que está en la Constitución, quienes desean el referéndum deberán ir a exigirle que lo haga. “El CNE debe facilitar el proceso, no podemos tolerar burlas que lo obstaculicen. Si es así, 20% del país irá al CNE a exigir que se validen sus firmas; no vamos a tolerar más abusos”, expresó.

El diputado recordó que en el último revocatorio se utilizó una máquina por cada 3.000 electores, y que las normas que regulan la promoción y solicitud de referendos revocatorios recomienda usar una por cada 1.000 para la recolección del 1%, por lo que no debería haber excusas para establecer un número justo. “Al menos debe haber 20.000 para acceder, no menos”, dijo.

Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, opinó que esta semana el organismo electoral debe demostrar que escuchó el sentir de la gente en la protesta del 1-S. “El 13 el pueblo debe recibir buenas noticias. Si el CNE niega la posibilidad de un 20% justo, si establece condiciones fraudulentas, que aguante al pueblo en la calle. Nadie nos va a parar”.

El diputado opinó que sería una burla al pueblo, sobre todo luego de la masiva protesta del 1-S, mantener la recolección de firmas para finales de octubre. Sin embargo, aclaró que aún así el revocatorio podrá hacerse este año.

Y es así. Si la recolección de firmas se hace a finales de octubre, a mediados de noviembre se debería convocar el revocatorio que podría hacerse en un mes, a mediados de diciembre.

Torrealba advirtió al CNE que alejarse de la Constitución sería complicado en este momento: “Den la fecha del 20%; finales de octubre es muy tarde, sobre todo luego del efecto Villa Rosa. Cerrar los ojos a eso es hacerle el juego al golpismo”.