MUD presentó su agenda inmediata para exigir el revocatorio

Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dieron a conocer la agenda a seguir para solicitar la realización del referéndum revocatorio este año, desde la tarima principal de la concentración Toma de Caracas leyeron un comunicado que develó sus intenciones para los próximos días.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús "Chúo" Torrealba, invitó a la oposición al “gran cacerolazo nacional” hoy a las 8:00 pm e indicó que inició la “etapa definitiva de esta lucha”.

Torrealba indicó que el mundo observó el "tamaño inmenso de esta Venezuela que quiere cambio".



Comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática:

Somos el pueblo, EL PUEBLO SOBERANO, reunido en masiva, pacífica y épica movilización, tanto los que logramos llegar a Caracas como los que fuimos detenidos en ilegales bloqueos de carreteras, y aun los que sólo pudimos protestar desde el frente de nuestras casas y desde las ventanas de nuestros apartamentos.

Somos la ciudadanía movilizada, somos la Nación puesta en pie para decir ¡YA BASTA! ¡HAY QUE RESCATAR AL PAÍS! Rescatarlo de la escasez de alimentos y del exceso de balas, rescatarlo de la falta de medicinas y del exceso de angustia.

Rescatarlo sobre todo de un presidente, un régimen y un sistema que sólo han puesto dictadura donde debe haber democracia, han puesto pobreza donde debe haber prosperidad y han puesto inseguridad donde debe haber confianza.

EN UNA VENEZUELA EN LA QUE SÓLO ABUNDA LA VIOLENCIA Y LA MUERTE, ES NUESTRO DEBER RESCATAR LA CONVIVENCIA Y LA ESPERANZA. Y esa es tarea de todo un pueblo. Por eso exigimos nuestro derecho a expresarnos, y que sea la voz del pueblo la que señale el camino para vencer la crisis y transformarla en oportunidad. Para que la Nación pueda decir su palabra es preciso convocar una consulta electoral adelantada, y tal consulta tiene nombre y apellido en nuestra Constitución: Su nombre es REFERENDO y su apellido es REVOCATORIO. Eso es lo que estamos exigiendo.

Al régimen le decimos: Cada vez que -para aferrarse al poder- se opone a que el pueblo sea consultado, está reconociendo y agravando su ausencia de respaldo popular, SU FALTA DE LEGITIMIDAD; Cada vez que reprime al pueblo y pone presos a dirigentes democráticos sólo demuestra que no tienen ni ideas ni votos con que enfrentarnos; Cada vez que amenaza a humildes ciudadanos con botarlos de su trabajo o con no venderles una bolsa de comida por pensar distinto, solo revela que no conoce a un pueblo que no puede ser reducido ni por hambre ni por miedo.

A la Fuerza Armada Nacional le reiteramos: Luchamos por una Venezuela en que la FAN, apegada a su misión constitucional y a su condición de institución sin militancia partidista, sea respetada y querida por TODO el país, y no sólo por una facción o grupo.

A la comunidad internacional le expresamos: La Venezuela que quiere cambio es inmensamente mayoritaria, y tiene con qué liderar una transición pacífica a la democracia y un proceso de reconstrucción nacional solidario e inclusivo. Que eso se logre EN PAZ Y POR LA PAZ depende en buena medida de que recibamos hoy la solidaridad que la Venezuela democrática y civilista siempre supo dar a otras naciones, cuando atravesaron horas oscuras como las que hoy la patria de Bolívar quiere superar.

Hoy es el inicio de la etapa definitiva de esta lucha, y todos los venezolanos movilizados juramos ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta pacífica hasta lograr el cambio constitucional, electoral, pacífico y democrático. En este sentido anunciamos la siguiente AGENDA INMEDIATA DE LUCHA:

1) Hoy 1-S a las 8pm habrá un GRAN CACEROLAZO NACIONAL que celebrará el éxito de la Toma de Caracas y marcará el inicio de esta nueva y definitiva etapa de lucha

2) El próximo miércoles 7 de septiembre iremos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en todo el país a ratificar nuestras exigencias sobre las condiciones y la fecha para la consulta nacional del 20%

3) El siguiente miércoles 14 de septiembre se realizará una Jornada Nacional de Movilización de 12 horas de duración en todas las capitales de estado, en respuesta a lo que el CNE ha dicho anunciará el día 13 de septiembre y para llevar el llamado del pueblo venezolano a los gobiernos que ese día estarán reunidos en Venezuela en la Cumbre de los Países No Alineados

4 ) Al día siguiente del 20% convocaremos la Toma de Venezuela, de 24 horas de duración, exigiendo la realización inmediata del Referendo Revocatorio

Esta es la hora del pueblo, este el tiempo nuevo de la esperanza democrática. Aquí no sobra nadie, aquí todos somos necesarios: Los opositores tenaces y los chavistas decepcionados, los pobres de siempre y los empobrecidos de ahora, el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, el barrio y la urbanización, todos somos un solo pueblo, una sola nación, que exige y necesita CAMBIO. Si no nos cansamos ni nos rendimos antes, cuando la oscuridad parecía eterna, mucho menos lo haremos ahora, cuando la victoria está al alcance de nuestra lucha gracias a la fuerza de nuestra unidad.