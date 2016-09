Luis Florido: Gobierno gasta 120 millones de dólares en Mnoal

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional , diputado Luis Florido, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro le da la espalda a los venezolanos al gastarse más de 120 millones de dólares en la IVII Cumbre de los Países No Alineados (Mnoal), que se realizará a partir del 13 de septiembre en el estado Nueva Esparta.

Florido calificó de “plan perverso” las intenciones que tiene el gobierno de pretenden ocultar la crisis política, social y humanitaria, las violaciones a las Derechos Humanos y la falta de democracia que vive el país con este evento que a su juicio no cuenta con el apoyo de la mayoría de la comunidad internacional.

“Mientras el pueblo está pasando hambre y sufriendo para comprar medicamentos porque no hay: “¿Qué le vamos a responder a los pacientes que no tienen medicamentos contra el cáncer y a los miles que hoy se están muriendo en los hospitales? ¿Que el dinero de tus medicamentos se está usando en la Cumbre de los No Alineados? ¿Qué les decimos a las mamás que no consiguen alimentos y que sus hijos se acuestan a dormir sin comer? Solo un el régimen inhumano de Maduro es capaz de tapar la realidad”, declaró.

El presidente de la Comisión de Política Exterior aseveró que de las 120 delegaciones que conforma el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), solo 11 han confirmado asistencia para la Cumbre de los Países No Alineados 2016 que se realizará en la Isla de Margarita.

“Eso es un mensaje claro que le están enviando los países de los No Alineados a Nicolás Maduro, en las violaciones de derechos humanos. Un país en donde no se respetan los derechos humanos y donde no se respeta el derecho que tiene cada ser humano a ser libre”, dijo.

El parlamentario recordó los procesos en los cuáles está comprometido el gobierno venezolano y las acciones que está emprendido la comunidad internacional por el rescate de la democracia venezolana como la activación de la Carta Democrática Interamericana y las denuncias en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI) ante violaciones de DDHH en Venezuela y el rompimiento del hilo constitucional.

“OEA, ONU, UE, MERCOSUR, gobiernos y organizaciones de DDHH hoy reconocen que en Venezuela no existe democracia y Maduro con esta cumbre no puede tapar el sol con un dedo”, recalcó.

El legislador venezolano también pidió a los representantes internacionales que puedan tener contacto directo con los neoespartanos y conozcan de primera mano la situación de la isla, que “es la misma que se vive en todo el país donde la escasez de alimentos ronda en 85%, medicinas 90% e insumos médicos en hospitales llega a 95% y además puedan corroborar el clamor de más del 80% de los venezolanos que exigen referendo revocatorio presidencial este año 2016..

