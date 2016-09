Luis Florido: "Maduro inicia cumbre Mnoal sin credibilidad y derrotado por Mercosur"

En el marco de la realización de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), el presidente de la Comisión de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, diputado Luis Florido, se pronunció para alertar a las delegaciones asistentes sobre la decisión de Mercosur de que gobierno de Maduro no asuma el organismo por no cumplir cláusula democrática.

“Nicolás Maduro inicia cumbre de Mnoal débil y sin credibilidad no solo por el repudio que le tiene el pueblo de Venezuela, sino también que fue derrotado por Mercosur, la comunidad internacional hoy está clara sobre la realidad que hoy viven los venezolanos donde se violan los Derechos Humanos y no hay democracia”, declaró.

Florido indicó que los países firmaron una declaración por la que otorgan a Venezuela una prórroga hasta el 1 de diciembre de 2016 para que cumpla las obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión o de lo contrario podría ser suspendido del organismo.

El parlamentario hizo énfasis en que el gobierno venezolano está incumpliendo el convenio regional de respetar el estado de derecho al no permitir que las fuerzas opositoras se manifiesten libremente, sin restricciones como también lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Régimen de Maduro debe cumplir cláusula democrática de Mercosur en donde se hace énfasis al respeto de los DDHH y la democracia. Maduro debe liberar a los presos políticos y permitir la realización del referendo revocatorio presidencial este 2016”, aseveró.

Además, el diputado venezolano dijo que Nicolás Maduro promueve un modelo económico contrario con los compromisos internacionales sumergiendo al país en una terrible crisis humanitaria.

“A Maduro se la cayó su cumbre de mentiras a costa del dinero que hoy necesitan todos los venezolanos que están pasando hambre y que hoy están sin alimentos y medicinas, no podrá lavarse la cara ante el mundo que hoy reconoce la dictadura que hoy viven los venezolanos”, finalizó.

Información de nota de prensa.