Lilian Tintori: “Nosotros ya estamos entrando en el exterminio"

Lilian Tintori, esposa del coordinador político Leopoldo López, aseguró hoy que el gobierno la denuncia que hizo ante la Corte Penal Internacional porque el gobierno continúa violando los derechos humanos.

“En el Tratado de Roma, del cual Venezuela es firmante, sale todo lo que nosotros estamos viviendo: torturas a presos políticos, desapariciones forzosas. Estamos en septiembre y el gobierno de Maduro aún no abre el canal humanitario, por eso hicimos la denuncia en la Corte Penal Internacional”, aseguró en Vladimir a la 1 de Globovisión.

Afirmó que en Venezuela está ocurriendo un exterminio de la población. “Nosotros ya estamos entrando en el exterminio. Maduro ve como los niños se mueren porque no se pueden curar, eso es exterminio. El exterminio es cuando un Gobierno ve que el pueblo no puede comer y no hace nada”, aseveró.