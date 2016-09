José Antonio España: El pueblo tiene 4 millones de huellas y 10 millones de votos para revocar a Maduro

El diputado a la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, José Antonio España, argumentó que los venezolanos están preparados para revocar al presidente de la República, Nicolás Maduro, señalando que “el pueblo tiene 4 millones de huellas y 10 millones de votos para revocar a Maduro”.

Es por ello que afirmó “el pasado 6 de diciembre Venezuela le dio una gran ventaja a la Unidad en la Asamblea Nacional con la escogencia de 112 diputados, luego el primero de septiembre, el pueblo demostró que apoya al Cambio, con la asistencia de más de un millón de venezolanos en la Gran toma de Caracas, porque manifestaron su voluntad de transformar a Venezuela. El pueblo está decidido a revocar al peor presidente de la Cuarta y de la Quinta República”.

“Los venezolanos ya tienen disponibles sus 4 millones de huellas para el 20%, las van a sellar, las van a ratificar, las van a plasmar en la fecha que el Consejo Nacional Electoral de forma tardía, lenta e inoperante va a anunciar en los próximos días”, sentenció España, quien además exigió al CNE la publicación del cronograma electoral y las condiciones generales para realizar el Referendo Revocatorio.

Por otra parte el parlamentario por Delta Amacuro, expresó que “10 millones de venezolanos van a revocar a Nicolás Maduro, lo que nadie ha sacado en elecciones en los últimos tiempos, como algunos lo dijeron años atrás, son 10 millones, son 10 los que van a revocar a este gobierno, a este gobierno campeón de la inflación, de la inseguridad, de la pobreza, del hambre y de la miseria”.

A su vez refirió que “luego del contundente mensaje que les dio el pueblo venezolano en la multitudinaria Toma de Caracas, el gobierno decidió seguir confrontando, seguir peleando, no aprendió la lección del 6 de diciembre ni la del 1 de septiembre, y se fue a refugiar en Margarita, en la población de Villa Rosa, donde un pueblo con hambre, con familiares enfermos, mujeres con rabia e impotencia, mediante cacerolas, le demostraron a Maduro que no lo quieren, que no es bienvenido ni en Villa Rosa, ni en Nueva Esparta, ni en Delta Amacuro, ni en ninguna ciudad de Venezuela, porque la firme decisión del más del 90% de los venezolanos es revocar a este gobierno”.

Para concluir el dirigente de la tolda amarilla aseguró con firmeza que “este año el referendo revocatorio si va, porque ya no está en manos del gobierno, ni del CNE, está en manos del pueblo, por eso aseguramos que 4 millones de huellas y 10 millones de venezolanos van a revocar a este gobierno ineficiente e incapaz”.

NP