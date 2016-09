"Golpe de Estado del TSJ a la AN castra la voluntad popular"

En la Asamblea Nacional rechazan los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia que desconoce los actos y las leyes que emanan de un Poder Legislativo legítimamente constituido. Los diputados Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del Parlamento, y Ángel Medina, de la bancada de Primero Justicia, denunciaron un golpe de Estado continuo no contra la oposición, sino dirigido al pueblo.



"La desarticulación del Parlamento constituye un golpe de Estado de facto que inhabilita la eficiencia del Poder Legislativo. Con este golpe de Estado del TSJ a la Asamblea Nacional se castra la voluntad popular y se desvirtúa el sufragio", afirmó Calzadilla.



La Sala Constitucional dictaminó el 2 de septiembre: "En ejercicio de lo previsto en los artículos 335 y 336.1 del Texto Fundamental, se declaró inconstitucionales y, por ende, nulos, los actos emanados de la AN, incluyendo las leyes sancionadas desde el 28 de julio, fecha en la que se incorporaron Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, cuya proclamación como diputados está suspendida mientras se decide la impugnación del proceso electoral, lo que configuró un desacato a la sentencia n° 108/2016, dictada por la Sala Electoral".



Calzadilla resaltó que el Legislativo se han ajustado a sus potestades sin contraponerse al Estado: "Lo que más sorprende de esta postura del TSJ es que está plenamente asociada a la vocería política del gobierno y el PSUV. El cúmulo de leyes que pretenden inhabilitarse tienen un alto contenido social y son para el pueblo, con lo cual estas acciones de nulidad forman parte de las contradicciones del oficialismo".



Señaló que si el TSJ asume la orden de Maduro de quitar la inmunidad a los diputados, "sería un punto de quiebre y Venezuela terminaría de convertirse en un Estado forajido". Coincidió con Ángel Medina en que la arremetida hacia la AN constituye un elemento más para activar el revocatorio.



"La persecución judicial contra la Asamblea se traduce en sentencias propias de un golpe de Estado estructurado. Si se consolida el plan contra el Parlamento se evidenciaría el golpe final de la dictadura. Vivimos la peor etapa de la autocracia", indicó Medina. Consideró que la lucha es en la calle.







AN no acatará al TSJ. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional debatió ayer las implicaciones de las resoluciones del TSJ, y no solo las rechazó, sino que acordó no acatarlas.



"No será la última decisión del Poder Judicial contra el Parlamento. Esos magistrados se agarran de cualquier cosa, como la presencia de los diputados de Amazonas, para desconocer a la Asamblea. Como sus actos están viciados, sus magistrados carecen de credenciales y porque violan la Constitución no nos someteremos a ese poder", afirmó el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.



Señaló que el TSJ no goza de legitimidad, ni de origen, ni de desempeño. "De los 7 magistrados de la Sala Constitucional solo uno cumple requisitos legales", agregó.



La presidenta de Política Interior, Delsa Solórzano, dijo: "Las resoluciones del TSJ son espurias y nulas".