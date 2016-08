Gobierno venezolano: Encarcelamos a Ceballos por plan de fuga

El gobierno de Venezuela aseguró que encarceló nuevamente al ex alcalde opositor Daniel Ceballos porque éste pretendía fugarse del arresto domiciliario en que se encontraba desde agosto del año pasado, informó el ministerio de interior y justicia en un comunicado.



"Nuestros servicios de inteligencia han develado un plan de fuga del ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales (...) que pretendía fugarse días antes del próximo 1 de septiembre, a fin de dirigir y coordinar actos de violencia en el país", señaló el comunicado.



La cartera indica que por lo anterior solicitó ante un tribunal la revisión de la medida que mantenía al opositor privado de libertad dentro de su residencia en Caracas, con lo que logró la revocación del beneficio.



Además, se ordenó el traslado inmediato de Ceballos hasta el penal 26 de julio, ubicado en San Juan de Los Morros en el estado Guárico (centro), "para su aseguramiento".



"Nuestros servicios de inteligencia han recabado material de interés criminalístico sobre los planes de fuga y otras coordinaciones con grupos violentos que actuarían el próximo 1 de septiembre", indicó el comunicado.



Precisamente para esa fecha -el próximo jueves- está prevista una masiva movilización opositora en la capital venezolana denominada la "Toma de Caracas" para presionar por un referendo que ponga fin al mandato del presidente Nicolás Maduro.



"Las evidencias recabadas permitirán seguir avanzando en las investigaciones necesarias para prevenir, descubrir y neutralizar cualquier acto que intente desestabilizar nuestro sistema democrático", agregó el texto.



Ceballos estaba bajo el régimen de casa por cárcel desde hace un año por motivos de salud y fue detenido en marzo de 2014 y condenado a 12 meses de prisión por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Según el TSJ, el entonces alcalde de San Cristóbal no acató una sentencia que le obligaba a impedir la colocación de las barricadas que grupos que protestaban en el primer semestre de ese año contra las políticas gubernamentales erigieron en el municipio.



Tras cumplir esa condena, el TSJ informó de que el ex alcalde continuaría preso por otra causa judicial que se le sigue por asociación para delinquir, relacionada también con esas protestas y que causaron, según cifras oficiales, 43 muertos y centenares de heridos y detenidos entre oficialistas, opositores y personas sin adscripción política aparente.