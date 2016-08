Guevara a Maduro : Cuando vayamos a Miraflores no será para quedarnos un día, sino para juramentar a un nuevo presidente

Freddy Guevara, coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, rechazó las acusaciones hechas por el gobierno de Nicolás Maduro contra la Unidad Democrática, a la que acusa de "buscar generar desestabilización" en el marco de la "Toma de Caracas" este 1° de septiembre.

"El régimen tiene una teoría loca en la que aseguran que vamos a repetir un 11 de abril durante la 'Toma de Caracas'. Pero yo le quiero dejar algo muy claro a Nicolás Maduro, mira hermano cuando nosotros vayamos a Miraflores no será para quedarnos un día, iremos al palacio, pero no vamos a ir en un gesto que te permita a ti tirarte una épica como la de Chávez para volver dos días después. Nosotros iremos a Miraflores, Voluntad Popular junto a la Unidad Democrática, para juramentar a un nuevo Presidente y demostrar que lo que Venezuela desea es cambio", indicó.

Guevara aseguró que el llamado de la Unidad Democrática es pacífico pero firme, puesto que la Toma de Caracas debe servir como un ultimátum al régimen, así como la demostración popular que garantizará la paz en el país. "Para el primero de septiembre el llamado es muy claro, invitamos a que asista toda aquella persona que está dispuesta a quedarse en paz y cívicamente en las calles hasta que logremos el cambio constitucional, democrático y pacífico. El gobierno nos muestra todos los días sus armas, la represión, los desfiles militares, presos políticos, expropiaciones y toda su destrucción. Nosotros no tenemos eso, pero tenemos nuestra fortaleza en las millones de personas que colmarán las calles este primero de septiembre".

Acompañado por otros dirigentes nacionales de Voluntad Popular aseguró que las recientes arremetidas del régimen contra la tolda naranja no lograrán debilitar el espíritu de lucha de sus activistas, de la misma manera en que fracasó la represión del año 2014. Guevara indicó que la reciente Asamblea Nacional de Activistas de VP demuestra que el partido no está acabado, sino que ahora se encuentra más fuerte que nunca.

"Antes de ser víctimas de la más cruenta represión en el año 2014, Voluntad Popular no era ni la mitad de fuerte de lo que es ahora. Intentaron destruirnos al encarcelar a Leopoldo López y lo que consiguieron fue convertirlo en un símbolo de Latinoamérica y el mundo en la lucha contra las dictaduras, todo el mundo sabe quién es Leopoldo López ahora. Mandaron al exilio a Carlos Vecchio, y lo que lograron con eso fue darnos un canciller que preparó el terreno para que Luis Florido o Lilian Tintori sean recibidos por personajes que van desde el Papa hasta el último presidente de América Latina".

El dirigente progresista estableció que cada ataque que realice Nicolás Maduro contra la tolda naranja dará más fuerza y fe a sus activistas. "Si la represión más cruel no destruye nuestro apoyo, si la represión no acaba con nuestras ganas de luchar y lo que es más importante, si la represión no acaba con nuestras ideas sino que las afianza en la población ¿Para qué lo siguen intentando? Tienen que entender que no se trata de acabar con dos o tres liderazgos, porque Voluntad Popular es un partido que nació para salir de esta plaga. Para nosotros es un honor que esta dictadura narcotraficante nos persiga, por lo que les aseguro que cada nuevo ataque solo incrementa nuestra fuerza en la lucha y nuestra fe en lograr el cambio"

Guevara extendió su apoyo a las víctimas más recientes de la persecución del régimen, así como advirtió a los ejecutores de esta que todavía no es muy tarde para arrepentirse. "Voluntad Popular quiere extender todo su apoyo a quienes son las más recientes víctimas de este régimen, a nuestro alcalde Warner Jiménez, a Delson Guárate y a Lester Toledo. Los tres se encuentran en este momento a buen resguardo".

Con información de nota de prensa