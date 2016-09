Eustoquio Contreras sobre diálogo: Que no se haga público todo, no implica secretismo

Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico (GPP), se pronunció sobre las reuniones previas para acordar un posible diálogo entre el gobierno nacional y la oposición.

El legislador oficialista considera que no todos los temas que hablan ambos actores pueden hacerse públicos. A su juicio, es una actitud prudente proceder de esta manera y no implica secretismo alguno.

“En un país civilizado con una democracia, como es la que quiero para el nuestro, el diálogo debe ser lo más normal del mundo. Hay cosas que se hablan en público y que se hablan en privado. Esto no quiere decir que hay secretismo, sino prudencia en el manejo. El diálogo no es un fin en sí mismo, si no un medio para lograr entendimiento”, declaró en entrevista a Globovisión este jueves.

Contreras destacó que mientras más diferencias tengan las partes, se necesitan más reuniones para llegar a un acuerdo. Sin embargo, indicó que deben darse las condiciones para lograrlo.

“Si no hay condiciones para acordar, el diálogo es imposible”, concluyó Contreras.