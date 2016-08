Ecarri sobre "Toma de Caracas": Desde el oeste saldrá un tsunami contra la infamia

En un recorrido por el sector Casalta de Catia, el dirigente de la Unidad Nacional, Antonio Ecarri, invitó este domingo a los venezolanos a sumarse a la gran “Toma de Caracas” prevista a desarrollarse el próximo jueves 1° de septiembre.

Luego de intercambiar ideas con líderes sociales, culturales y deportivos de esta zona de la ciudad capital, el político advirtió que desde el oeste de la capital acudirá “un tsunami de gente protestando contra la infamia de quienes se creen los dueños del poder en Venezuela”.

Ante la situación de abandono que pudo corroborar en su visita a los bloques de Casalta, los cuales presentan profundas filtraciones y deslizamientos de tierra, entre otras vicisitudes; Ecarri cuestionó que el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, en lugar de ocuparse de garantizar los servicios básicos en la zona que representa un patrimonio de la Nación; se dedique a amenazar con despedir a los empleados públicos por haber firmado para solicitar la activación del referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro.

“¿Qué ultimátum es ese de 48 horas?, ¿Por qué no pueden protestar, por qué no pueden decir que esto no funciona? ¿Por qué no pueden decir que tú y Nicolás Maduro son quienes tienen a todo un país sumido en el atraso? (…) Jorge, respeta a Catia, respeta a Caracas, respeta a los funcionarios públicos o de lo contrario a La Haya te vamos a llevar”, precisó el portavoz de la MUD.

Antes de finalizar, el líder opositor recalcó la importancia de que todos los venezolanos salgan a manifestar de manera pacífica, constitucional y democrática el próximo 1° de septiembre, y es que se a su juicio la celebración del revocatorio este mismo año dependerá de la presión que se ejerza en la calle.

Con información de una nota de prensa