Director de HRW mostró la situación venezolana mientras se niega el revocatorio

Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, utilizó su cuenta de Twitter para ilustrar cómo es la situación en Venezuela mientras que la "revolución bolivariana" se encuentra en el poder.

Roth publicó una fotografía que tiene 20 imágenes de comercios con anaqueles vacíos con el mensaje: "Así se desarrolla la revolución bolivariana, pero el presidente Maduro todavía bloquea el llamado a referéndum revocatorio".

Human Rights Watch ha sido una de las organizaciones internacionales en pedir que se respeten los derechos políticos de los venezolanos, además de todos los derechos humanos.

Here's how Venezuela's Bolivarian revolution is delivering, but Pres Maduro still blocks a timely recall referendum. pic.twitter.com/HXj95zzrr1