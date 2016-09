Diputado Matheus: El 1° de septiembre no hubo obstáculos para llegar a Caracas

Loengri Matheus, diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV, aseguró que en el pasado 1° de septiembre no hubo obstáculos para llegar a la capital.

Agregó que en el Túnel de La Cabrera, en el estado Aragua, estaban haciendo trabajos de mantenimiento en la vía.

“No hubo ningún obstáculo. Si hubiese sido así, entonces las fuerzas revolucionarias no hubiesen pasado. La oposición y sus dirigentes no pueden buscar excusas por no llenar caracas”, expresó este viernes el parlamentario en una entrevista para Globovisión.

Matheus dijo que ayer, cuando pasó por la Autopista Panamericana, la vía estaba despejada. "Estuvo trancada por una protesta, pero los cuerpos de seguridad la levantaron en media hora", agregó.