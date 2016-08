Diosdado Cabello: No será nuestra vida la que se va a ir

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseveró que “la derecha” no se burlará del pueblo y que si la intención era actuar igual que el 11 de abril de 2002 el gobierno actuaría “bien duro para que no se les ocurra atacar a nuestro pueblo”.

“¿Qué se creen ellos que este es el mismo pueblo del año 1989, que es el pueblo del 11 de abril? Este es el pueblo del 11 de abril que salió a la calle a buscar a Chávez. Si ellos vienen con un 11 el mismo le vamos a dar bien duro para que no se les ocurra atacar a nuestro pueblo (…) No será nuestra la vida que la que se va a ir, no será la vida del pueblo la que se va a ir. Vamos a luchar y a vencer en paz. Si esta derecha cree que se va a burlar del pueblo vamos a estar preparados para cualquier escenario.”, dijo desde una manisfestación del PSUV en la Plaza Caracas.

Entre gritos de “si se forma el peo con Maduro me resteo”, Cabello indicó que las calles de Caracas eran del pueblo y afirmó que vendría más revolución, chavismo y socialismo.

“¿Creen que ellos van a tomar Caracas, si quieren tomar Caracas comiencen por Catia, San Agustín, La Pastora, la avenida Sucre. Aquí los estamos esperando escuálidos, vénganse para Caracas y aquí les estaremos dando una derrota en la calle ¿Quiénes son los que se van a meter en Caracas? Las calles son del pueblo. La derecha no volverá a gobernar más nunca la patria de Bolívar y de Chávez”, expresó.

El diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional señaló que si la oposición planteaba una lucha en la calle habría una defensa de la revolución con el pueblo. También destacó que en las filas de la oposición se tenían identificados a los violentos, pero ellos no alzaban la voz para denunciarlos.

“Si ellos plantean la lucha nosotros decimos que vamos a defender la revolución de todas las formas de lucha. Si ustedes señores de la derecha deciden ir al campo electoral, que nosotros hemos reconocido sus victorias (...) Si ustedes deciden ir para la calle aquí estará el pueblo que te dará la pelea. Ellos saben quiénes son los que andan con violencia, con actos terroristas son cómplices y al cómplice le cae totalmente igual. Ellos saben quiénes son los que tienen explosivos en la Universidad Católica, los que tienen armas, a los que encontraron con fusiles, lo que tenía Daniel Ceballos escrito en un pendrive, lo que le encontraron a Yon Goicoechea, ellos saben quiénes son los violentos. No nos pidan que separemos entre violentos y no violentos cuando ellos no levantan la voz. Parece que la única voz sensata es la de Manuel Rosales. Si deciden levantar un arma contra el pueblo van a recibir la más contundente respuesta”, expresó.