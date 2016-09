Despedida por firmar tras 20 años de servicio: “Me dijeron que mordí la mano de quien me daba de comer”

Aracelis Caraballo fue destituida de su trabajo en la Fundación Nacional El Niño Simón por haber firmado a favor del revocatorio. No importó que fuese el sostén de su hogar, que su hijo tenga discapacidad auditiva, que aún sufre las secuelas de una operación en la cervical y que, además, deba velar por los gastos médicos de su madre.

Con 20 años de servicio se desempañaba como docente de aula en el Centro Los Naranjitos, ubicado en Guarenas, ente adscrito a la fundación estatal. Estaba de reposo cuando la llamaron para informarle su destitución. Tuvo varios inconvenientes para acudir a la convocatoria.

Caraballo narra que el 27 de junio fue citada a una reunión en la fundación. Sin embargo, como ese día gestionaba trámites médicos, no pudo asistir. El equipo de El Nacional Web conoció que todas las trabajadoras avisadas fueron notificadas ese día de la destitución por firmar en contra de Nicolás Maduro.

La ex empleada, que vive en Guatire, sostuvo que al día siguiente no contaba con pasaje suficiente para dirigirse a la sede de la institución, en Caracas: el reposo le permitía cobrar solo un pequeño porcentaje del sueldo. No obstante, el 13 de julio la volvieron a llamar.

”Me dijeron que, como yo no estaba con la misma línea política del proceso, no podía seguir trabajando con ellos, porque no debía morder la mano de quien me daba de comer”, comentó Caraballo.

A la ex empleada la querían obligar a firmar la renuncia, pero prefirió asesorarse primero. Denunció que la responsable directa de las destituciones fue Carolina Cestari, presidenta de la fundación.

“Esta medida es totalmente injusta e ilegal porque (el trabajo) es un derecho que me da a mí la Constitución”.

Como consecuencia del despido, la señora expuso que la salud de su padre estuvo en juego hace varias semanas, pues él contaba con el seguro médico otorgado por la institución. Su papá presentó signos de un accidente cerebrovascular y fue atendido en un centro médico público, no obstante, igual tuvo que pagar 50.000 bolívares por la realización de una tomografía.

Afortunadamente solo padeció una hipoglucemia, causada por la mala alimentación. “Si él hubiese tenido su póliza HCM hubiera contado con una atención más rápida y sin tantos gastos”, concluyó.

