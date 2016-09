Despedida del Seniat por firmar: No sé cómo voy a pagar las terapias de mi hijo autista

Al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) llegaron por correo electrónico las notificaciones de destitución de las personas que firmaron en apoyo al referéndum revocatorio. Todas eran iguales. En ellas solo varió el nombre del trabajador, cédula de identidad y cargo.

“Están violando todos nuestros derechos”, denunció María Claret Castillo, profesional de Informática destituida del Seniat mientras estaba de reposo. Tras el despido, tanto ella como su madre de 78 años y sus dos hijos perdieron el seguro médico.

Claret tiene dos hijos: una niña de 6 años y un niño de 10 años. Su hijo varón tiene autismo y sin la cobertura médica no podrá cancelar las terapias. “Ahora no sé como las voy a pagar, pero Dios me va a ayudar”, expresó.

Durante una entrevista con El Nacional Web, la ex empleada relató que envió a su vecina a consignar el reposo médico el 7 de julio. Pero antes de irse le levantaron un expediente por negarse a llevar la notificación de despido. “Le quitaron la cédula y le hicieron firmar un acta administrativa”.

Presiones internas

Tras 17 años en la institución, lamenta que ahora sus ex compañeros la tratan diferente. “Yo sé que adentro la presión es fuerte y tienen miedo. A veces voy a solicitar un papel o algo y ni me quieren hablar (…) Me ha dolido que mis compañeros de toda la vida ahora me traten como una desconocida”, dijo.

Aseguró que el ambiente en el Seniat es tenso. Las autoridades están pendientes de si los empleados van a las marchas y si apoyan al oficialismo. Además, les dicen que no ayuden a las personas destituidas.

Castillo envió un mensaje a sus compañeros: “Yo los entiendo porque hay mucha gente que es sostén de hogar, pero no pueden seguir así: rodilla en tierra. Aún hay tiempo de dejar el miedo, por nuestros hijos y Venezuela. Tenemos que seguir luchando”.

Denuncias

La experta en Informática considera que José David Cabello Rondón, superintendente del Seniat, es responsable de los despidos. Indica que la firma digital del funcionario aparece en todas las notificaciones. “Me parece una mamarrachada”, opinó.

En el Ministerio del Trabajo no la dejaron introducir la denuncia. “Parece que dieron la orden de que no nos recibieran nada”. En cambio, le recomendaron acudir a los tribunales contenciosos.

La ex trabajadora del Seniat envió un mensaje a Cabello Rondón: “Qué lástima que están saliendo de personal tan preparado y calificado. Nos sacaron porque tenemos una visión diferente y queremos un mejor país. Ahora me imagino que contratarán a puros rodilla en tierra, no sé cómo caminarán. Les deseo suerte porque Dios está con nosotros”, concluyó.

