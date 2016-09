Delsa Solórzano: El CNE no tiene la obligación de defender al presidente

Delsa Solórzano, diputada de la Mesa de la Unidad Democrática, afirmó este miércoles que el Consejo Nacional Electoral debe respetar los derechos de los electores, en lugar de defender la permanencia del presidente.

“El CNE no tiene la obligación de garantizar que el funcionario a revocar mantenga su puesto”, indicó Solórzano durante la movilización convocada por la MUD en Los Teques, estado Miranda.

La parlamentaria indicó que este miércoles están programadas movilizaciones similares en todo el país, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos democráticos de todos los venezolanos.

Solórzano cuestionó que el oficialismo convocara concentraciones el mismo día que la MUD.

“Hay otra movilización a pocos metros, esperamos que no nos agredan. Nosotros no buscamos agresividad. Si no quisiéramos una solución pacifica, no pediríamos elecciones”, señaló.

Por último, la diputada afirmó que la Toma de Caracas fue éxito evidente. “El que tenga ojos vio lo que pasó el 1° de septiembre. Aquellos que se empeñan en negar lo que sucedió son los que nos tienen en una profunda crisis”.