Corte Penal Internacional desmintió que Lilian Tintori haya denunciado a Maduro

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) desmintió que Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, haya presentado una denuncia ante ese tribunal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy a EFE una portavoz de esa oficina.



"Al contrario de lo que se ha publicado, la oficina (de la Fiscalía) puede confirmar que no ha recibido ningún documento de la señora Tintori, o de ningún grupo de abogados venezolanos, durante su visita a La Haya a principios de septiembre", señaló la portavoz.



El pasado 6 de septiembre, la esposa de López aseguró que había presentado una denuncia ante el alto tribunal internacional contra Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad, hostigamiento y persecución contra los partidos políticos del antichavismo.



Además, colgó un vídeo a través de la red social Twitter en el que se la veía acompañada del abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, a las puertas de la sede de la CPI, explicando los motivos por los que se había desplazado hasta el tribunal para presentar supuestamente la denuncia contra Maduro.



El partido político Voluntad Popular, fundado y liderado por López, difundió ese mismo día un comunicado en el que se explicaba que Tintori presentó un informe "con todos los casos violatorios de los derechos humanos sucedidos" durante el mandato de Maduro para que "la Corte Penal Internacional investigue y se haga justicia en Venezuela".



Entre los casos que decían que habían expuesto ante La Haya citaban la masacre de Tumeremo, como se llamó al asesinato de 17 personas en una zona minera al sur de Venezuela, y la situación de la frontera, donde el Gobierno mantuvo cerrados los pasos hacia Colombia durante un año.



La esposa de López dijo que en Venezuela "estamos viviendo un momento muy difícil, porque no hay comida ni medicinas", por lo que criticó que el Gobierno no haya permitido abrir el canal humanitario propuesto, entre otros, por ella, "para salvar vidas".



"Hemos venido en representación de todas las víctimas de Venezuela, presentando evidencias irreversibles de crímenes de lesa humanidad, que son competencia de la Corte Penal Internacional", añadió entonces.