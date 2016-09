Yenny Chacín: Sebin aplica el mismo disco rayado de Leopoldo López con Lester Toledo

La esposa de Lester Toledo, Yenny Chacín, denunció mediante Twitter que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la han llamado constantemente para decirle que buscan al dirigente de Voluntad Popular (VP) con la finalidad de protegerlo porque supuestamente “lo quieren matar”.

“Desde el primer día que buscaron a mi esposo recibo llamadas de distintos funcionarios del Sebin inventando historias ridículas”, expresó la abogada a través de su cuenta en Twitter.

Los uniformados le aseguraron a Chacín que unos supuestos sicarios quieren asesinar a Toledo. “Mismo disco rayado que con Leopoldo López”, dijo.

El concejal y miembro de Voluntad Popular se encuentra desaparecido después de que se ordenara su captura.

“Hoy me dijeron que nos daban hasta el domingo para que Lester se entregara o ´no respondían´. ¿Qué significa que no responden? (…) Hago responsable a Nicolás Maduro y Francisco Arias por la vida y la integridad física de mi esposo. ¡Él sigue en el Zulia!”, señaló.

5- Hoy me dijeron que nos daban hasta el domingo para que Lester se entregara o "no respondían". ¿Qué significa que no responden?