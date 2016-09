Borges: la persecución del gobierno contra los dirigentes opositores y la comunidad de Villa Rosa demuestra su debilidad

El jefe de fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional Julio Borges, rechazó las "persecuciones y ataques" del gobierno nacional contra los dirigentes políticos de la oposición; al tiempo que manifestó su solidaridad con la comunidad de Villa Rosa, en Nueva Esparta, por los "atropellos" que han sufrido por haber cacerolazo al presidente el pasado viernes.

"El gobierno y Nicolás Maduro lo que han hecho estos días es refugiarse en la fuerza y en la arbitrariedad, porque perdieron la calle y el apoyo del pueblo. No hay justificación para esta arremetida contra los partidos políticos que conforman la Unidad; y mucho menos hay razones para la agresión que perpetraron contra la gente que vive en el sector Villa Rosa de Nueva Esparta, que sólo salió a ejercer su derecho a protestar".

Para Borges estás acciones del Gobierno no son sinónimo de fortaleza, sino de todo lo contrario. "Agredir a una comunidad popular o a una familia indefensa, como ocurrió en Villa Rosa, no es una demostración de fuerza, sino más bien de debilidad. Perseguir a dirigentes políticos de la Unidad y detenerlos de forma ilegal, no refleja confianza, sino miedo. Nicolás Maduro se ha quedado sólo y el uso de la violencia es su último recurso".

El coordinador nacional de PJ pidió a la sociedad no desmoralizarse y acompañar cada vez con "mayor fuerza" las acciones de la Unidad de cara al revocatorio. Asimismo insistió en el camino para salir de la crisis es electoral y por eso la "urgencia" de lograr el referendo este mismo año 2016.

Borges dedicó unas palabras de solidaridad a las familias de los detenidos y agredidos en estos últimos días por los organismos de seguridad del Estado; y señaló que "falta poco para que a Venezuela regresen la paz, la justicia y el porvenir".