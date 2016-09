Venta de alimentos en los galpones de “Pueblo Nuevo”

“Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” y el razonamiento lógico acerca de los “sentimientos morales”(a) establecen que el bienestar de una sociedad se logra a través de mecanismos afines a la competencia y la competitividad. No es casual, entonces, que elCapítulo VII de la carta magna venezolana de 1999 en su artículo 113 ordena: “El Estado adoptará las medidas que fueren necesarias (…) teniendo como finalidad (…) el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía”. Por tanto, sobre estas bases teóricas y legales se comparten las siguientes ideas:

Una productividad creciente, entendida esta como la mayor cantidad de producto que genera el empleo de los factores de producción (como el trabajo), repercute favorablemente en la respectiva remuneración o pago que reciben por su participación efectiva en el proceso de producción (el salario que recibe el trabajador o la ganancia del empresario) de un determinado artículo: que en esencia se caracteriza por satisfacer plenamente los requerimientos de calidad del consumidor-comprador.

Un axioma de la “economía del bienestar” o del modelo innato de competencia postula claramente que deben existir múltiples oferentes y consumidores de un producto para evitar estructuras monopólicas. Por ende, la productividad, la calidad, el beneficio y el salario remunerativo definen las condiciones básicas para que cierta actividad económica u organización empresarial pueda lograr niveles crecientes de competitividad: capacidad de generar un producto de calidad (de acuerdo con los estándares establecidos), a bajos costos de producción, que se ofrece-demanda en un mercado (sin barreras, trabas, discriminaciones o deslealtades), donde gracias a la información veraz y oportuna puedan converger, interactuar y decidir de manera “libre” gran cantidad de vendedores-compradores, con la posibilidad de concertar un equilibrio entre rentabilidad “aceptable” y poder adquisitivo “suficiente”: bajo la premisa de “ganar-ganar” o por lo menos de no perder.

La semana que inició el 05-09-2016 se formalizó la venta de víveres y alimentos de procedencia colombiana en un galpón ubicado en la parte alta de la ciudad de San Cristóbal. El precio en bolívares de algunos de los productos ofertados en el primer día: aceite de comer 1.800 bolívares el litro; jabón en polvo de 1,7 kg, 700 bolívares; azúcar a 1.700 bolívares.

No se pone en tela de juicio la buena intención de tal decisión gubernamental, pero la solución definitiva de revertir los efectos de la “hiperestanflación” comenzará cuando todos los establecimientos puedan vender alimentos producidos en Venezuela a “precios competitivos”. Sin embargo, para este caso, lo aconsejable desde el punto de vista económico y ético es que todos los negocios puedan tener “licencia” para vender productos colombianos: los monopolios son ilegales. Además, no debe olvidarse que la distorsión de precios en Venezuela es tan crítica que, mientras los productos venezolanos se mantienen de manera irreal con precios controlados (que no propician la competitividad), las mercancías colombianas se rigen bajo un sistema de precios de competencia: donde la “mano invisible” del mercado se encarga de asignar eficientemente los recursos.

En esta situación que vivimos se presentan paradojas o mitos que están omnipresentes. Por ejemplo: 1) La venta “oficial” de productos colombianos en Táchira tiene como objetivo que los venezolanos se vayan adaptando a los precios reales que deberían regir la economía; 2) al viajar a Cúcuta (con los gastos implícitos y no monetarios que representa y que puede ser que no se consideren) cualquier producto es “barato”, mientras que en San Cristóbal el mismo artículo colombiano es considerado “muy caro” y no se compra; 3) después de un periodo de ajuste, cientos de venezolanos se volcarán a comprar alimentos en los galpones de “Pueblo Nuevo” de San Cristóbal...

(a) Obras literarias de Adam Smith (1723-1790)