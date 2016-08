Cuatro poemas de Miguel D’Ors

Jacques Brel

En algún cementerio de algún lugar,

ajeno a las hojas secas que el viento frotará sobre las losas

y al juego menudo de los gorriones,

yace, tierra sombría, Jacques Brel. No sabrá

que su voz, susurrando Ne me quitte pas,

nos empujó esta noche a ti y a mí hasta esta alcoba

en la que ahora nos adormece esta tibia fatiga compartida.

1967

Ternura de tus ojos cuando el otoño iba

derramando en mi pecho lenta melancolía

y un sonido de flautas azules lejanísimas

convocaba en mis sueños personajes de infancia.

Estas cosas no puedo decirlas sin tristeza:

son tantos los momentos que se olvidó el olvido,

son tantos los papeles en que escribí tu nombre

con la caligrafía del pájaro en la playa

que pienso que estos versos no dicen lo que dicen,

que la mejor palabra que tengo es el silencio.

Ternura de tus ojos, ternura de tus ojos:

yo descansaba en ellos como en una pradera.

Sencillamente porque tenía veinte años.

Ignoraba que un siempre se termina tan pronto,

ignoraba que un nunca se comienza en seguida…

Splendor Veritatis

Tu rostro, me parece –un relámpago– y que

desaparece. Muero buscando entre palabras

apagadas un ascua de verdad que ilumine

un instante ese rostro. Haberlo casi visto

–un reflejo del río– y vivir solamente

para volver a verlo. Que aparece –un relámpago–

y que desaparece. Qué dolor y qué gozo

este mover palabras, materia que se cierra

con espesor de piedra sobre Tu luminosa

permanencia, o que logra un destello, o siquiera

nos permite ese leve temblor de Tu inminencia

bajo la piel de un verso. Es esto la poesía:

buscar en las palabras, con las palabras, contra

las palabras Tu rostro, que aparece –un relámpago–

y que desaparece.

As time goes by

Decir pestes de él tiene, sin duda,

un sólido prestigio literario

–tacharlo de asesino, por ejemplo,

o compararlo con

uno de esos ciclones con nombre de corista

que pasa y dejan en los telediarios

un paisaje de grandes palmeras derrocadas

y uralitas errantes,

o simplemente lamentarlo a base

de tardes y de otoños en pálidos jardines–,

pero ahora, con la mano en el poema,

os lo confieso: he sido siempre yo

el que salió ganando de todos nuestros tratos.

A cambio de esta luz suave y serena

con la que la experiencia ilumina las cosas

a mí se me ha llevado

solo la juventud, ese divino

tesoro que no sirve para nada

–ya lo dijo Mark Twain– puesto en las manos

insensatas de un joven.