Las figuras esenciales de Schuster & Zajac

Han debido pasar varios años para que dos personalidades definidas –y diferenciadas– desde el punto de vista artístico se identifiquen hoy día como una sola persona. Ellos son Harry Schuster y Gustavo Zajac. En el año 2000 realizaron en el Grupo Li Centro de Arte, en Caracas, la muestra titulada, significativamente, Ecos y reflejos. El título de alguna forma anunciaba su voluntad de trabajar a dúo. Entonces, sus obras dialogaban por afinidad o por contraste, proponiendo una lectura ambivalente de las imágenes dispuestas en sucesión o como fragmentos. Un año después, en la Galería Sala de Espera en Bogotá, plantearon otra propuesta expositiva a modo de Contrapunto. En las obras concebidas bajo este criterio, se distinguía de manera sucesiva y alternada cuándo pintaba Schuster y cuando “dibujaba” Zajac, al menos es lo que vemos en el catálogo de la exposición. Ambos “estilos” fueron percibidos de esta manera por la crítica de entonces.

Harry Schuster y Gustavo Zajac han mantenido siempre su identidad como artistas. El trabajar a dúo, o como “colectivo”, –como se suele ahora calificar– no es motivo para fusionar sus identidades. Ellos son Schuster & Zajac. Esta identidad se mantiene hasta la actualidad. Lo que ha ido cambiando es su forma de trabajar y de concebir sus procesos creativos: voluntariamente han querido traspasar los límites e “invadir” el espacio del otro, al punto que las identidades pictóricas en las obras de hoy son indiscernibles. ¿Dónde comienza Zajac y dónde termina Schuster… o a la inversa? Imposible saberlo.

Este proceso de fusión o solapamiento de las autorías no es nuevo. En 2006, realizaron en la Galería Spazio Zero la muestra …de mirar se trata. En ella participó –además de Schuster y Zajac– Doménica Aglialoro, conocida especialmente por su obra en cerámica y ensamblaje. La primera reacción intuitiva del espectador era tratar de responder–se a quién correspondía algún segmento de una obra. Lo cierto es que la empatía de los tres artistas era tal que todos incursionaron en el terreno del otro. La fusión de las autorías puede interpretarse como una forma jocosa de activar apreciaciones diversas en el espectador, así como también llevar voluntariamente el tema de las autorías individuales a un segundo plano, o, al olvido.

Hoy día se comprende y se acepta que un colectivo es una persona artística. En la exposición Figuras esenciales que hoy presentamos en la Sala Espacios, ya Schuster & Zajac han borrado por completo su huella individual. Han asumido la obra a cuatro manos con absoluta compenetración y mímesis. Pero cabe preguntarse si este deseo manifiesto de encubrir la identidad individual artística es una manera de emular el anonimato que prevalecía en los talleres de pintura del medioevo o, incluso, en el arte colonial latinoamericano, periodos del arte que ambos conocen en profundidad como artistas y restauradores. Entonces, la autoría no era relevante. Importaba el resultado final de la pieza y el motivo para la cual fue hecha.

Todas las figuras que aparecen representadas en esta exposición provienen de una exhaustiva revisión que estos artistas realizaron a partir de obras de conocidos maestros de la historia del arte. Esta revisión la han hecho desde la perspectiva del pintor (y no desde la del crítico o la del historiador), y ella es crucial para comprender las motivaciones que los llevan a relatar visualmente aspectos que, según ellos, la historia o la crítica no cuenta. Para esto escogieron encuadres específicos de determinadas obras y a cada imagen seleccionada le extrajeron elementos esenciales –formales y expresivos– que están presentes en las piezas originales de aquellos maestros. Se trata de un proceso de síntesis que ejecutan a través de la línea que, a su vez, actúa como matriz o guía en nuestra visión.

En este proceso de síntesis, Schuster & Zajac analizaron el tratamiento de los diversos elementos expresivos existentes en las piezas originales –color, valor o tono, textura, calidades, volumetría, veladuras, transparencia o brillo–, y todo ello ha sido transpuesto a su particular lenguaje lineal. Esto da como resultado líneas que no se comportan igual entre sus cuadros porque difieren según los estilos y los elementos expresivos a los que hacen referencia. Varían también en el seno de una misma imagen y ello depende del tema tratado. Esto es particularmente resaltante en Bouguereau III. En esta pieza hay tres personajes que se sitúan en tres planos diferenciados en la composición. El primero de ellos no se destaca por poseer una línea gruesa y oscura que lo siluetee, como sucede cuando una figura está en primer plano. Por el contrario, él se presenta más tenue con respecto a los otros dos personajes que están inmediatamente detrás porque es un ángel. Entonces, el criterio de diferenciación de planos no obedece a norma compositiva alguna sino a la significación que tiene el personaje en la escena. El ángel, leve y tenue, ocupa el primer plano de la composición.





Schuster & Zajac. Bouguereau I, 2016 / Foto: Claudio Annino. Cortesía



En otros ejemplos, podemos observar cómo el comportamiento de la línea opera de manera radicalmente opuesta. En Bouguereau I y en Arturo (obra que hace referencia al pintor Arturo Michelena), las líneas aparecen nerviosas, breves, múltiples y en esta suerte de vibración gráfica, percibimos partes corporales, piel, telas, dobleces, cambios de tono –luces y sombras– y color. La distinción entre el fondo y la figura es, por otra parte, casi imperceptible. En cambio, en Caravaggio, la línea siluetea con total definición las frutas y hojas que sobresalen de la cesta que el personaje sostiene. Es una línea negra, continua y precisa en la que, pese a esta consistencia, pueden percibirse calidades y texturas diversas de cada uno de los elementos que aparecen en esta composición: el brillo de las frutas, la textura de la cesta, la sinuosidad del ropaje y la tersura de la piel del brazo. El personaje que sostiene la cesta se destaca del fondo no solo por la línea más gruesa e intensa que lo bordea sino por la hojilla de oro usada para el fondo.

Schuster & Zajac.Caravaggio, 2016 / Foto: Claudio Annino. Cortesía



La línea, entonces, encarna aquí a todos los elementos expresivos. A través de ella se sugieren luces, sombras, texturas e incluso color. Esto es posible debido al profundo conocimiento de las convenciones del clasicismo que Schuster & Zajac tienen desde que pintaban figuras humanas siguiendo las pautas de la proporcionalidad, el tratamiento de las calidades, el color, el claroscuro para sugerir volumen, entre otras. Ahora su pintura es sintética y lineal y esta reinterpretación hace que esta obra sea marcadamente contemporánea. De esta manera, han problematizado el medio que utilizan, pues, su pintura se expresa mediante el dibujo, lo que supone, de entrada, una fuerte ambigüedad: son dibujos pictóricos.

La mirada del espectador sigue siendo fundamental en la obra de Schuster & Zajac. En otros momentos, ellos proponían al espectador una experiencia en sala a partir de obras concebidas como fragmentos (como sucedió en la muestra Mirada inmaculada realizada en 2002 en la que las obras de diverso formato –inspirados en la forma de las Nubes de Calder–, se exhibieron como fragmentos de una instalación pictórica. Los ojos pintados “miraban” al espectador induciéndolo a reconstruir las diversas imágenes a partir de esos fragmentos). En esta ocasión, por el contrario, el ejercicio perceptivo planteado es re–descubrir y completar la imagen que vemos en el cuadro mismo. Por otra parte, el abandono del formato fragmentado e irregular por el formato convencional del cuadro, señala otra contradicción porque supone una vuelta a la “tradición”: a la del cuadro. Asimismo, el uso del hojillado con oro y plata. Schuster & Zajac lo utilizan para acentuar la luz de las imágenes, como antes se hacía para iluminar las imágenes religiosas en el medioevo y en el arte colonial. Pese a ello, las piezas que hoy vemos responden a una actitud muy propia de nuestra contemporaneidad: los artistas nos delegan la reconstrucción de la imagen y nos proponen percibir las calidades de las figuras según la valorización de la línea, percibir color en ausencia de color, así como establecer relaciones de alternancia, ambigüedad o contigüidad en la relación figura y fondo. Este procedimiento recuerda, en cierta forma, a los cuadernos infantiles para colorear: la propuesta es que hagamos uso imaginariamente de los espacios de color. La fragmentación como recurso se da ahora en la imagen del cuadro y no, como en experiencias pasadas, entre imágenes dispersas en obras de formato irregular. En otras palabras, Schuster & Zajac dislocan con estas pinturas las convenciones existentes en la apreciación visual.

La escogencia del encuadre, por otra parte, tiene particular importancia. Cada segmento es seleccionado por la intensidad del gesto que los personajes transmiten. Es lo primero que estos artistas toman en cuenta. Priva en ello el momento en que se establece el contacto entre los cuerpos o bien la representación de las manos como instrumentos del tacto. Todo lo que es piel, sinuosidad corporal, contacto, toque, expresa erotismo, tema siempre presente en las obras de Schuster & Zajac. Asimismo, lo bucólico, lo mitológico y la estética corporal. Se trata entonces de una obra que enaltece y activa el intelecto y los sentidos, mediante líneas que extraen la sensualidad y la esencia de las figuras.





Schuster & Zajac. Arturo, 2016 / Foto: Claudio Annino. Cortesía