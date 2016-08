Volver a Miyó Vestrini

Esta sonrisa, casi completa, redonda, tiene sus aires de alegre complicidad. Pero sus ojos, vistos a través de los gruesos lentes, tal vez insinúen otras frecuencias, opacas, melancólicas. Es Miyó Vestrini, esta vez contra el muro poroso –aunque no del todo– en el año 1987, captada por Vasco Szinetar en las muchas veces fantasmales y temibles torres de Parque Central, concretamente en el edificio Tajamar, donde estaban las oficinas de Fundarte (antes de las llamas y el humo).

Vestrini: ella también estuvo dedicada a los asuntos de la cultura. Y justo este es el rasgo que aparece con mayor claridad en Al filo, conjunto de entrevistas compiladas por la emergente editorial Letra Muerta. Sí, la poeta vuelta incisiva preguntadora. Los interlocutores son sus compañeros de la noche. No, no son precisamente entrevistas de rutina. Van más allá del trámite, las prosas del pan y el salario. Son conversaciones en la cercanía y la complicidad provocadora. Diana Moncada –en el prólogo de esta edición que contó con la participación del mismo Szinetar y Javier Aizpúrua– propone dos rasgos para acercarse a Vestrini: “frontal, avasallante”. No hay aburrimientos, tampoco paciencias benevolentes. Las bocas –la suya, la del amigo demandado– van soltando frases poderosas, llenas de dura, triste elocuencia. Me da por pensar que hay muchos poemas ocultos tras estas conversaciones. Allen Ginsberg decía que no debería haber diferencia entre la conversación con los amigos y la poesía. Vestrini lo sabía y tal vez por eso la tensión que recorre sus preguntas, además de las incisivas prosas con las que abre fuego en cada encuentro (“caminar por una calle de París, al filo de la medianoche, adquiere especial significado, cuando el compañero es el poeta José Barroeta”). De hecho, estos versos podrían estar dedicados a muchos de sus amigos (¿habrá sido este poema primero dicho y luego escrito?):

El país, decíamos,

lo poníamos en las mesas,

lo cargábamos a todas partes,

el país necesita

el país espera,

el país tortura,

el país será,

al país lo ejecutan,

y estábamos allí por las tardes

a la espera de algún doliente

para decirle

no seas idiota

piensa en el país

En estos ¿otros? filos se detiene el choque de copas rabiosas, empujadas por el prolongado magnetismo de la noche y sus ocasiones. Y Vestrini –es lo que se entrevé en estos papeles redescubiertos, editados con la sensibilidad visual de los que han comprendido que los archivos son materia fértil, dúctil– sabía provocar la chispa conversacional entre sus pares volcados a las faenas del codo, no sin un pronunciado sentido de la insatisfacción. Por esos días –¡cómo no!– también se hablaba de convulsiones sociales y por eso mismo Luis Camilo Guevara le deslizó esta sutil y poderosa paradoja: “Mira, la revolución es, al contrario, una posibilidad de ser conforme. ¿No te das cuenta que los que nos enseñaron a ser inconformes, son los más conformes del mundo?”

Cada diálogo “provocado” insinúa sus momentos incómodos, pero también memorables. Alfredo Silva Estrada parece el más sosegado y revelador del conjunto (“el poema va al papel una vez que está cantado interiormente en la memoria”). Ahí, justo ahí, surge cierto relumbre, chispazos, muchos de ellos dibujan perfiles hoy insólitos, cada vez más insólitos (“bueno, nosotros ya estamos medio podridos”, lanzó al rompe Carlos Contramaestre). Todo empezó entre 1979 y 1982, cuando Vestrini comenzó a publicar en el Papel Literario –tal vez sin saberlo– lo que hoy podría mirarse como cierto álbum generacional, la crónica oculta y excéntrica del pasado (“¡militancia en la poesía!”, pedía Enrique Hernández D’ Jesús), pero sobre todo otra forma de encontrarse con Vestrini, sus intereses, inclinaciones.

Las experiencias de archivo tienen estas cosas: de pronto, el mito salta entre los papeles y aparecen fotos, libros enterrados, memorias del país por descubrir y volver a mirar con la poesía.