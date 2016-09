La Paciencia: Los días animales de Keila Vall de La Ville

La novela de Keila Vall de La Ville (Carracas, 1974), Los días animales, que recién publica el sello Oscar Todtmann Editores es un trabajo exuberante y pleno de la estética de los años noventa que marcaron profundamente a su autora. Una de las cosas que más llama la atención en torno a este trabajo es el uso de un discurso que fluye con gran naturalidad e incluso frenesí. Esta creadora posee uno de los registros más novedosos de la literatura iberoamericana actual y da cuenta de una época que hoy en día puede ser vista con una mirada sedimentada. En todo caso, con esta novelista, estamos en presencia de una artista que se aproxima al fenómeno de lo humano, no solo desde los espacios del afuera, sino desde la interioridad misma.

A partir de las anécdotas en relación a un grupo de escaladores que viven imbuidos en la contracultura neopsicodélica y grunge de hace dos décadas, la escritora articula la historia de amor entre Rafael y Julia, siendo esta última la voz a partir de la cual se narra. Aquí es importante señalar que esa voz tiene como sello característico a la mujer y a la sensibilidad de esos años. Ciertamente la marca de lo retro coloca a Vall en el camino de lo de culto. Hay, en esta novelista, un discurso exuberante que deviene con gran fuerza y donde la jerga coloquial de un determinado sector socio cultural está muy bien planteada.

La historia de amor entre Julia y Rafael es la historia propia del amor tóxico y del tormento. No en balde muchos de los personajes de esta novela son adictos que formaban parte de esa contracultura de los años noventa en la que las sustancias psicoactivas y los deportes extremos confluían. Entre Julia y Rafael se suscita un discurso donde el maltrato es marca continua.

De igual forma, la cultura de lo hard es explícita en este trabajo en el que su autora lleva el tono narrativo a un exquisito punto máximo de tensión por lo continuo de situaciones límite. Hay una suerte de viaje iniciático que experimenta la protagonista y a través de él se van dando vivencia en relación con sus afectos más íntimos, todo esto en analogía con un mundo que deviene en la medida en que avanza la narración.

Quizá la desenvoltura de esta autora se deba en parte a que ella tiene un trabajo lírico que también se aproxima a aspectos de la piel y de lo íntimo, pero circunscritos a esas atmósferas de los años noventa que literalmente devenían con la banda Cocteau Twins. Sin duda alguna, la prosa de esta novelista es caleidoscópica y en ella confluyen imágenes que van tomando lugar a un ritmo intenso. En este sentido, la escritora registra la forma particular como se percibía al tiempo durante la denominada “década alternativa”. La noción estética con la que Vall de La Ville genera sus atmósferas es exquisita. Y es que esta narradora ha estado vinculada de manera muy profunda al fenómeno literario. En su haber tiene publicados el poemario Viaje Legado (Bid&Co, 2016) y el libro de cuentos Ana no duerme (Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2008), que fue ampliada y reeditada por Sudaquia Editores con el título Ana no duerme y otros cuentos (2016). De igual modo, esta autora ha tenido una contribución decisiva con el fenómeno de la cultura en Venezuela, habiendo sido coeditora de la Antología 102 Poetas en Jamming (OT Editores, 2014) y también dado impulso a una buena cantidad de manifestaciones, así como de iniciativas literarias. La obra de Keila Vall ha despertado la atención de medios especializados y aparece, asimismo, en varias importantes antologías de la literatura de vanguardia de este período.

Quizá para Keila no fue suficiente ser parte de una generación tan intensa como la que vivió su juventud hace dos décadas; para ella más que eso, fue hablar de lo vivido, al igual que describir los hechos y circunstancias de los cuales fue testigo con el ojo del detalle propio de una poeta. Keila Vall de La Ville sin duda fue una protagonista de su época, una artista que dialoga con su tiempo y con los tiempos por venir.

Los días animales

Keila Vall de la Ville

Oscar Todtmann Editores

Caracas, 2016.