La Paciencia: Apolonio de Tiana, paradigma de la virtud

Si algún personaje de la antigüedad personificó al virtuosismo fue Apolonio de Tiana. Este filósofo y místico neopitagórico ciertamente constituyó una vuelta de tuerca en el devenir de la conciencia humana. Su refinamiento también estuvo referido a los asuntos públicos en torno a los cuales guardó una postura muy crítica, sobre todo en relación a los tiranuelos de la antigüedad, como Nerón o Domiciano.

Proveniente de una familia acomodada, este filósofo nació en la ciudad de Capadocia en el año tres antes de Cristo. A los 16 años, el talentoso Tianeo abrazó el pitagorismo y se volcó a la vida vegetariana. Asimismo, dejó crecer su pelo y barbas y comenzó a andar descalzo, en el mejor estilo ascético. De igual forma, el místico renunció a la fortuna que le correspondía a la muerte de su padre. Ciertas experiencias vinculadas a este estilo de vida le hicieron legendario, tales como el hecho de haber hecho un voto de silencio durante cinco años.

Hay, no obstante, varios aspectos muy peculiares en relación con este personaje. Por ejemplo, el uso de un lenguaje casi oracular, al igual que la práctica de disciplinas herméticas de la más remota antigüedad redundaron en su aura de misterio. También fueron numerosos los milagros que se le atribuyeron, tales como la resurrección de una noble romana o el haber tranquilizado una turba sin pronunciar palabra. Adicionalmente se han generado discursos en relación a que Apolonio tuvo varios episodios de videncia.

Lo que sí es un hecho es que este filósofo fue un reformador de los rituales característicos de los templos de la antigüedad y un ferviente prácticamente de una ética impecable, que incluso pagó con la cárcel el enfrentarse a Domiciano, a quién fue a confrontar en la ciudad de Roma. En este sentido, resulta importante recordar el siguiente texto que se le atribuye al Tianeo:

“La ley nos obliga a morir por la libertad, la naturaleza nos ordena morir por nuestros padres, nuestros amigos y nuestros hijos. Todos los hombres están atados a estos deberes. Pero un deber mayor descansa en el sabio, él debe morir por sus principios y por la verdad que él ama más que su vida”.

Igualmente, este personaje fue un gran viajero y emprendió periplos de consideración junto a su fiel Damis, a través del cual se tienen algunos registros de las vivencias que tuvieron en la India, por ejemplo. En este sentido, hay referencias en relación a que Apolonio tuvo contacto con brahmanes y figuras de alto poder místico con quienes tuvo un fructífero intercambio.

En la antigüedad, el Tianeo era considerado un maestro ascendido y realizado, a la manera de Jesucristo, pero en el contexto de las clases altas. Quizá, de no haber ocurrido que la Ecclesia impuso al cristianismo como religión oficial en tiempos de Constantino, hubiésemos tenido a Apolonio en lugar de Jesús como figura del Cristo. Posterior a su muerte, la leyenda que le cubría y su impecabilidad personal se fue extendiendo en los ámbitos subterráneos y herméticos, sobre todo en aquellos vinculados a la magia. Apolonio fue quizá de las primeras figuras de culto de la historia humana. Filostrato, por encargo de Julia Domna, madre del emperador Caracalla, realizó una importante biografía del filósofo. Asimismo, personajes relevantes de aquel tiempo hicieron comentarios en relación a él, como el caso de Sidonio Apolinar, obispo de Auvernia, quien expresó que lo único que le faltaba a Apolonio para ser perfecto era ser cristiano.

Hoy en día su influencia subterránea perdura, tanto en los anales de la cultura popular y culta. Así ocurre con la aparición de Apolonio en la pieza ficcional El circo del Dr. Lao (1935), que fue llevada al cine como Las 7 caras del Dr. Lao (1964). Igualmente, Heliogábalo o el anarquista coronado (1934) de Antonin Artaud, tiene la siguiente dedicatoria:

“Dedico este libro a los manes de Apolonio de Tiana, contemporáneo de Cristo, y a todos los Iluminados verdaderos que pueden quedar en este mundo que se pierde; y para señalar bien su profunda inactualidad, su espiritualismo, su inutilidad, lo dedico a la anarquía y a la guerra en este mundo; finalmente lo dedico a los antepasados, a los héroes en el antiguo sentido y a los manes de los grandes muertos”.

Ciertamente, la experiencia de este virtuoso fue una de las más enigmáticas y conmovedoras de toda la historia de la humanidad. Resulta oportuno cerrar este texto con una cita de Los Libros condenados (1971) de Jacques Bergier:

“El lector podría preguntarme de dónde he sacado la idea de que obras pertenecientes a civilizaciones muy antiguas se encuentren en la India. Esta idea no es nueva; fue introducida en Occidente por un personaje tan fantástico como Apolonio de Tiana (...) Apolonio de Tiana impresionó mucho a sus contemporáneos y a la posteridad. Se atribuyen a Apolonio poderes sobrenaturales, que él mismo niega con la mayor energía. Es indudable que viajó a la India. Murió a una edad muy avanzada, más de cien años... Lo cierto es que Apolonio de Tiana afirmaba que existieron en su época, o sea en el siglo I d. C., en la India, libros extraordinarios y muy antiguos que contenían una sabiduría procedente de edades extinguidas, de un pasado muy remoto. Al parecer, Apolonio de Tiana trajo de la India alguno de estos libros, y conviene observar que, gracias a él, encontramos en la literatura hermética pasajes enteros de los Upanishads y de la Bhagavad-gītā. (...) Damis habla, en lo que nos queda de sus notas, de reuniones secretas, de las que él era excluido, entre Apolonio y los sabios hinduistas... También parece que estos recibieron a Apolonio como un igual, que le instruyeron y que le enseñaron más de lo que jamás habían enseñado a ningún occidental”.