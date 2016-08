Minificción de los jueves: Emilio del Carril

El escalerista

El comefuego le había quitado la notoriedad al escalerista. Ante la caída estrepitosa de popularidad, este ingenió un acto nuevo que sería infalible. Lo anunció por todos los rincones. El día del evento, el pueblo se reunió en el valle. A la hora citada, el artista llegó con una escalera nunca antes vista, supuestamente construida con la madera de un árbol de guisantes. Para sorpresa de todos, esta permanecía firme en el suelo sin que nadie ni nada la sujetara.

El escalerista comenzó a subir. Era un hermoso día de verano. Por cada dos travesaños que rebasaba, los largueros triplicaban su altura.

Después de varios minutos, apareció una pequeña nube en el cielo diáfano. El hombre continuaba la tarea concentrado en su empresa. Y subió tan alto, que se perdió en la nube. Ante una audiencia atrapada por el suspenso y el silencio, la escalera cayó media hora después y se convirtió en cenizas. El pueblo se ha mantenido en la planicie, en espera de la segunda venida del hombre trepador.

Amor de lejos

Era una gárgola que parecía sostener la pequeña entrada de la puerta lateral de una logia masónica. Por su parte, él era uno de los cuatro ángeles que custodiaban las esquinas de la iglesia principal del pueblo. Se habían enamorado a la distancia, pero estaban cansados de conformarse con miradas lejanas y furtivas. Le pidieron a una deidad olvidada que los uniera aunque fuera por una vez: una sola gran noche.

Todo estaba previsto. Se les dio una indicación: “El encuentro comenzará a la media noche y terminará antes del amanecer. Por ninguna razón pueden permitir que los rayos del sol los toque”.

La noche de la cita, la ciudad padecía de un silencio inmutable. La pareja voló alto. Se amaron por horas como si fueran águilas calvas. Un beodo que deambulaba por los callejones, pensó que eran murciélagos. Pero, entre los trajines de las labores amatorias, olvidaron la condición que les había impuesto la deidad olvidada, y cuando vieron la inminencia del orto, trataron de llegar hasta sus respectivos lugares. Entonces la premura provocó un equívoco. Desde entonces todos alaban la belleza del ángel solitario que adorna la puerta lateral del edificio masónico y se persignan ante la fealdad del ángel que parece un diablo y que se encuentra en una de las esquinas de la iglesia.

Demasiado extenso

Conocí al hombre sin límites hace cuatro años, pero todavía no he logrado recorrerlo por completo. He visto a varias personas peregrinando en sus confines. Nos reunimos y decidimos establecer una ruta para no hacer la trayectoria solos.

***

Conocí al hombre sin límites hace doce años, pero todavía no he logrado recorrerlo por completo…

Tiempos mejores

La metáfora, ahora convertida en un infame cliché, recordó con dolor la época en que había hecho su debut con fanfarrias y buenas críticas. Un escritor nuevo, a quien no le gustaba leer, la descubrió y pensó que era la frase más impactante jamás escrita. No conforme con aplaudirla a rabiar, la incluyó en su primera obra como si fuera de su hechura. En ese momento, la figura retórica se sintió más prostituida e insignificante que nunca.

Cambio de sexo

Llego hasta ti con humildad, con el corazón contrito, frustrado por la vida que he llevado. Me siento encerrado en este cuerpo, preso de mis limitaciones, con el peso de esta corona que me vuelve loco y de las miles de muertes que he superado. Se benévolo, cercena lo que obstaculiza mis movimientos; no quiero ser una pieza inútil que apenas puede moverse un paso a la vez. Estoy en tus manos.

La petición le fue concedida, el maestro artesano trabajó por horas. El Rey llegó convertido en la Reina. Ya en el tablero, se pronunció con seguridad y gallardía:

—Ahora seré yo quien provoque el jaque mate.

Fuera de lugar

La nota discordante, después de pasar muchos vejámenes y vituperios, decidió cambiar de partitura musical. En la nueva se convirtió en una estremecedora e inolvidable nota final que lograba quebrar los cristales más finos.

Cambio de imagen

A Mal Tiempo, los gobernantes de turno le hicieron un cambio radical de imagen. Le pusieron maquillaje correctivo para ocultarle las ojeras, le suavizaron las arrugas con cinta adhesiva, retocaron sus mejillas con rubor. Pestañas postizas, carmín rosado…

Mal Tiempo salió a la calle decidido a conquistar las simpatías de aquellos detractores que no querían "enrollarse las mangas", "remar unidos" y "enarbolar un positivismo alucinógeno". Causó sensación, pero por razones diferentes a las que imaginaban sus auspiciadores, ya que al otro día, los juglares reseñaron que aquel Mal Tiempo era el más espantoso de la historia.

Solo hay una

—¡Mamá, hoy aprendí que existen muchos soles!

Ella, que nunca había ido a la escuela, lo observó con ternura y le dijo mirando sus ojos en llamas:

—No sé, pienso que solo hay uno. Al menos uno que me importe.

Él se fue poniendo en duda la sabiduría de su madre, mientras ella se quitaba el velo grueso que evitaba que su niño sol la cegara.