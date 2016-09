Líneas tardías: The Night Of , vaivén de emociones en la televisión

Los recovecos de Nueva York sirven para contar buenas historias. En sus calles más sórdidas, Martin Scorsese mostró la inestabilidad mental de Travis Bickle en Taxi Driver, un filme con variopintas lecturas sobre la sociedad estadounidense después de Vietnam. Por otro lado, la serie Los Soprano delineó la otra cara del gánster a través del personaje de James Gandolfini, como Tony Soprano, quien buscaba mantener el equilibrio en una familia con enrevesados traumas, a la vez que se abría espacio en una ciudad disputada por mafias, con sus coimas y asesinatos. Todo eso sin perder la buena puesta en escena de quienes aparentan pulcritud en maneras.

No hay caras bonitas en obras como éstas, así como tampoco imágenes para ser entrañables. En estas historias se vive la tragedia de quien asume el poder desde la fuerza, así como de aquellos que padecen la garra de quien devasta.

En julio HBO estrenó otra serie con estas características. The Night Of muestra las calles lúgubres de una metrópolis que aún tiene en su imaginario la caída de sus dos grandes torres, momentos que quedaron en la memoria de quienes se dieron cuenta que todo es posible, que no hay nada imbatible.

El atentado contra las Torres Gemelas no sólo generó temor ante la posibilidad de que el hogar se desplome mientras duermes en un país considerado uno de los más seguros del mundo, con una capacidad bélica que le ha valido la fama de intervencionista e imperialista.

En la industria cinematográfica, por ejemplo, fue común que los meses posteriores al 11 de septiembre de 2001 los estudios se autocensuraran. Son varias las películas en las que se cortaron aquellas escenas en las que aparecían los dos rascacielos o las que mostraron explosiones en la ciudad, atentados, hostilidades. Nadie quiso a herir susceptibilidades, incluso se cancelaron algunos proyectos, como relata el español Miguel Ángel Huerta en su libro Celuloide en llamas.

Aunque paulatinamente se volvió a relativa normalidad, aún se mantienen vestigios del temor desempolvado por los ataques terroristas. No se puede hablar de cacería de brujas, obviamente. Un recorrido por Nueva York deja constancia de la diversidad en sus calles, una acera representa fácilmente a varios continentes. Ciudadanos provenientes de diversos orígenes han hecho de la ciudad su hogar.

Sin embargo, la ansiedad de la Guerra Fría ante la inminente caída de la bomba se convirtió en el temor a la explosión de aquel que considera inmolarse entre multitudes, o abrir fuego sin importar morir en la acción.

En ese contexto se desarrolla The Night Of, la historia de Nasir Khan (Riz Ahmed), un joven de origen paquistaní que es acusado de asesinar a una guapa mujer que lo lleva a su casa a emborracharse, drogarse y tener sexo.

El muchacho se lleva sin permiso el taxi del padre, y la mujer se monta en el carro, confiada en que quien maneja es un taxista profesional. No es así, pero él tampoco se molesta en aclarar la confusión. No es para menos, los ojos y sonrisa de su repentina pasajera eran suficientes para justificar impulsos.

Ella es una gran promesa y por algunas horas la utopía se cumple. Sin embargo, la tragedia inicia cuando en la madrugada encuentra el cuerpo de la joven apuñalado en la cama que minutos antes les servía para el disfrute.

Es entonces cuando la trama se vuelve intrigante e interesante para el espectador. El hombre huye, pero lo atrapa la policía y se convierte en el principal sospechoso. Cuando nadie cree en su versión aparece el abogado Jack Stone (John Turturro). Es un hombre de poca credibilidad en el medio, se mofan de su mala fama, que responde en buena parte a defender a pillos y prostitutas que reiteradamente cometen los mismos delitos menores. Sin embargo, ve en el joven la posibilidad de un caso que genere el respeto que tanto necesita entre colegas.

La serie entonces es un vaivén de simpatías. Por momentos el espectador confía en la inocencia del joven, pero luego ve en él toda la culpabilidad. Lo cree capaz de haber apuñalado más de 20 veces a la muchacha y empieza a sospechar de la posibilidad de otros crímenes que aún se desconocen.

The Night Of es otra joya de la televisión de 2016, con los elementos suficientes para destacar en lo mejor del año. No sólo es la historia y sus diálogos, sino las actuaciones que dan peso a unos personajes cercanos y con los que se crea fácilmente empatía. Son muestras de la sociedad contemporánea, las miserias que encierra la grandeza, historias comunes con grandes repercusiones.