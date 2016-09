De Homozapping a Mass Self Communication

El número 174 de la Revista Comunicación va más allá de un simple inventario de novedades y aplicaciones tecnológicas. Brinda otras miradas del Homozapping que cambia de canal por emisiones no gratificantes. Que cambia de canal por el simple placer de ver diversos programas a la vez. Este número trata además de otros asuntos: libertad de expresión, ética, educación sexual y medios de comunicación, periodismo de investigación, psicología social, comunicación política y consumo cultural.

El Dossier reúne cuatro trabajos que apuntan a una revisión de las funciones, usos y gratificaciones de los medios masivos tradicionales y digitales. Trabajos que reafirman una ética digital, ciudadanos con criterios morales y deontológicos para consumir y producir contenidos difusionales de uno para todos, de todos para todos.

Jesús María Aguirre asevera: A nuevos medios y funciones nuevas alternativas: “A mi entender, la novedad mayor consiste en la coextensividad de las redes con casi todas las actividades humanas de tipo relacional, hasta el punto de que casi no existe función social humana que no pueda ser hoy satisfecha, aunque no sea más que vicaria o virtualmente por los servicios digitales reticulados.”

Gustavo Hernández Díaz, comenta el trabajo presentado por Jesús María Aguirre en esta edición y propone además una clasificación de los usos y gratificaciones en Internet, desde la perspectiva de Manuel Castells. Sostiene este sociólogo de la red: “Internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que los comportamientos se apropian de Internet y, por lo tanto, se amplifican y se potencian a partir de lo que son. Es el comportamiento el que cambia a Internet.”

Johanna Pérez Daza considera Internet de doble filo: “Unos se empeñan en satanizar Internet, otros le hace propaganda como anhelada solución y respuesta a los problemas, debemos asimilar sus riesgos y bondades, pero teniendo siempre presente la humanización de las relaciones y la democratización de los procesos.”

La revista Razón y Fe insiste también en la ética de la comunicación desde las intuiciones críticas de Jürgen Habermas, George Orwell y Erich Fromm: “En Internet y en la esfera digital, necesitamos fomentar una acción orientada al entendimiento entre los seres humanos y no guiada por los intereses particulares. No podemos movernos a ciegas, sino guiados por un interés humanizador que oriente nuestro conocimiento, también en la Red.”

El Homozapping ya no es un saltador de garrocha de canales interminables. Es Mass Self Communication. Dice Manuel Castells que es un ser humano que “genera el mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o contenidos en la web.”

Volver al Periodismo: En franco homenaje a Pedro León Zapata

Aportes de Comunicación celebra veinte años de los postgrados en comunicación social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), con un foro dedicado a Volver al Periodismo. Repensando el país desde la comunicaciones. Libro que mereció especial atención de los periodistas Moraima Guanipa, Carlos Delgado Flores y Ramón Hernández. Otro evento en la UCAB: Recordó En franco homenaje a Pedro León Zapata. Rindieron tributo a Zapata: Elías Pino Iturrieta, Laureano Márquez y Mara Comerlati (viuda y compañera de Pedro León).

Un trabajo elaborado por Janan Abanhassan y Andrés Cañizález reconoce la trayectoria profesional del periodista Nelson Bocaranda Sardi, líder de la opinión pública en Venezuela. Ahora los medios de comunicación “enseñan” educación sexual: “Ante las debilidades internas de la educación sexual formal, los jóvenes han buscado en el pornografía la información explícita que creen requerir. Aunque es difícil identificar quiénes consumen pornografía es de suponer que una porción significativa de los consumidores son adolescentes.”, precisa José Luis Pérez.

La libertad y la fuerza de la esperanza

Emociones y política: la fuerza de la esperanza de Yorelis J. Acosta examina la prevalencia de emociones básicas en Venezuela en el marco de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Señala su autora: “El tema es relevante debido a las relaciones existentes entre las emociones y sus consecuencias en la salud física, psicológica y social.”

El gobierno bloqueó el acceso a Internet en el país durante el contexto electoral de 2015. El diagnóstico realizado por el equipo de investigación del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela demostró que: “Se encontraron 43 casos de sitios web objeto de bloqueo sistemático por parte de uno o más proveedores de Internet que operan en Venezuela. Los sitios web más proclives a ser bloqueados son: Sitios relacionados con el mercado paralelo del dólar (44,19%). Medios de comunicación (18,60%). Blogs de críticas al chavismo (11,63%). Juegos de azar y apuestas en línea (9,30%). Herramientas de colaboración personal (4,65%). Gore (2,33%). Herramientas de anominización (2,33%) y Servicios hosting (2,33%).” Esto no es precisamente Navegar con libertad.

Y para tener una idea de la opinión de un grupo de jóvenes venezolanos sobre la trilogía fílmica El Hobbit la ocasión es propicia para invitarlos a leer un detallado estudio coordinado por la profesora Migdalia Pineda. Los encuestados “se mostraron compensados por el disfrute y la fruición que les produjeron los filmes ya que al compararlo con su mundo de vida y con su contexto político y social actual lo encontraron más atractivo.”

Hablemos con Documentos y Data

Los papeles de Panamá y sus implicaciones periodísticas y sociales se trata de un foro organizado en la Universidad Católica Andrés Bello y en el que participaron parte del equipo periodístico responsable de ventilar este caso de corrupción internacional. “Una oportunidad que permitió ahondar en la labor reporteril y facilitó su análisis a la luz del impacto que estas revelaciones podrían tener en la opinión pública y las repercusiones jurídicas que les podría acarrear a los involucrados.”, señaló Maria Fernanda Bastidas Ascanio. En la XV Convención Nacional de Caracas, celebrada entre el 26 y 27 de enero de 2013, se aprobó el Nuevo Código de Ética del Periodista Venezolano. Y Franz Von Bergen sentencia: Nicolás Maduro lucha por pasar este año. “En lo que va de año ha anunciado 32 estrategias o mecanismos para afrontar el atolladero económico. Mientras tanto usan la maquinaria financiera y política del Estado para reducir el descontento, esparcir su mensaje y evitar salidas antes de tiempo.”

El Libro Alterado de Belinda Celta

He insistido que Galería de Papel coordinado por el maestro Víctor Hugo Irazábal no está por azar en la historia de la Revista Comunicación. He dicho en este mismo espacio de Papel Literario que el Arte y las Ciencias de la Comunicación son una unidad estética inseparable. Creatividad, policromía, innovación, incluso provocación y ruptura de paradigmas aplican de igual forma para los que nos ocupamos de asuntos comunicacionales y culturales. “Belinda Celta crea a partir de lo creado, al hacer del objeto libro múltiple publicado un objeto único, diferente al resto de la edición.” Es el prisma del amigo Víctor Hugo sobre la paleta cromática de la “Celta Belinda” que nos honra en la Revista Comunicación.

(El número 174 de la Revista de la Comunicación se puede consultar en estas direcciones:

https://es.scribd.com/user/183118680/Revista-Comunicacion-Centro-Gumilla

https://es.scribd.com/document/322390838/Revista-Comunicacion-174)