Valencia, 1977. Narrador, poeta y ensayista. Cursó estudios de Literatura en la Universidad Central de Venezuela y en la Escuela Holden de Turín (Italia). Profesor en la Escuela de Letras de la UCV. Confiesa que su género predilecto es el cuento, y que para él “escribir es una sabrosa y hermosa desgracia”. Ha publicado tres libros de cuentos: Desencuentros (1988), Vulgar (2000) y Las guerras íntimas (2011), un poemario, Las noches de cobalto (2002) y la biografía novelada: Tiempo hendido: un acercamiento a la vida y obra de Antonia Palacios, libro este con el que obtuvo el prestigioso Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. También ha recibido varios premios de cuentos en la Universidad de Carabobo, la UCV y la UCAB.

La biografía de Antonia Palacios merece una mención especial en la obra en ciernes de Martínez Bachrich. Se trata de una investigación exhaustiva, profesional, orgánica, cuidada, amena, respetuosa y amorosa, acerca de un personaje único de nuestras letras, una dama seductora y fascinante, referente indispensable a la hora de cualquier acercamiento a la cultura de nuestro país en el siglo XX.

El “caso” de Martínez Bachrich como narrador me resulta muy curioso. Sería tentador hablar de él como uno de los secretos mejor guardados de la literatura venezolana contemporánea o como un autor de culto (más bien, oculto), prefiero utilizar como una manera de aproximación a su figura un término vernáculo, decir que se trata de “un gallo tapado”, y desde esa perspectiva cazar mi apuesta. Me explico: los dos primeros libros de cuentos de nuestro novel autor aparecieron en ediciones casi clandestinas, de escasa circulación, y en consecuencia su recepción fue mínima. Sin embargo, la publicación de Las guerras íntimas significó un verdadero acontecimiento, al menos para ciertos lectores de gustos refinados y para cierta crítica atenta no tanto a los trends de moda sino a la auténtica literatura: aquella que abreva en las aguas profundas y a menudo encrespadas de la tradición –Moby Dick y el tormentoso mar de los caribes son precisamente algunos de los leit motiv de nuestro autor.

Lo que llama la atención en estos diez relatos es la capacidad de Martínez Bachrich para crear situaciones dramáticas, es decir para plantear expectativas que mantengan al lector atento a cada frase, sin poder apartarse por un instante del hilo de la narración, aun cuando desde un principio presienta el desenlace. Y esta habilidad, propia de los narradores natos, que incluye, claro está, el manejo del tiempo y la dosificación de la información, se une a una especie de desencanto que impregna las historias cotidianas de amores adolescentes con fondo de palmeras “borrachas de sol”. Y otros temas aparecen para completar un brillante conjunto: los míticos conflictos de parejas, vale decir las guerras conyugales (“ese asunto feroz de los infiernos sutiles”), la familia como raíz de la culpa, la espantosa lucidez y la euforia de vivir de alguien que regresa de la muerte (un secreto y espectral homenaje a Stephen King), e incluso una brutal cacería en unos escenarios medievales. En fin, relatos que me atrevería a calificar de clásicos, articulados, escritos desde el conocimiento del oficio, piezas que responden a mi visión particular del cuento: objetos literarios precisos y preciosos que nutren nuestro insaciable vicio de lectores.

Me seduce la puesta en escena de “Aguas perdidas, aguas encontradas”, en particular el feroz y agónico combate del protagonista con aquella fiera acuática, un relato formidable, resumido estupendamente por Nelson Rivera en tres líneas: “… en dos páginas memorables cuenta su lucha contra las aguas; logra que el lector padezca cada segundo de ese tiempo sin final, la pesadilla que es sentir la indefensión humana frente a la omnipotencia del mar embravecido”. No obstante, obedeciendo a un criterio muy personal en el cual priva mi memoria de lector y los destinatarios de esta antología, he optado por “Sifilíticos e integrados”, en parte por el eco a Umberto Eco, eco, eco, y luego por las alusiones irónicas a Salustio González Rincones (un poeta nuestro, maldito y casi olvidado), la cándida perversidad de los protagonistas, la frescura de la narración, la divina juventud, la anécdota desopilante, el tono jocoso… Y si me siguen preguntando, diré que por el impagable placer de leer.