Crónica de la marcha del 1 de septiembre, hacia la liberación de Venezuela

Lo ocurrido en la marcha del primero de septiembre rebasó todas las expectativas y proporciones; tanto por su carácter civilizado y pacífico, así como en relación a lo enorme de la misma. La ciudadanía, en efecto, atendió el llamado a pesar de las agresiones continuadas por parte de la dictadura desvergonzada que regenta Nicolás Maduro.

El objetivo ciudadano que era reiterar abrumadoramente el deseo de un referendo revocatorio se logró en su totalidad. Asimismo, el haber cumplido de modo puntual los lapsos de la marcha, comprendidos entre las 8 am y las 2pm, dejó completamente confundida a la dictadura conformada por antiguos “robots” de Hugo Chávez. Estos “robots” no tienen ninguna capacidad creativa dado que están presos de la ideología, del dogmatismo y las consignas huecas. No olvidemos que el propio Maduro es un cuadro político actuado por el dogmatismo e incapaz de generar un discurso propio. De esta forma, la dictadura solo podía imaginar a un enemigo igual a ella; es decir a un enemigo ultraviolento, mentiroso, corrupto y violador de derechos humanos. En cambio la agenda opositora fue de carácter pacífico y se le manifestó de manera transparente a la ciudadanía toda la información en torno al acontecimiento.

Ya desde los días previos al evento, la dictadura había desplegado a sus cuerpos de esbirros y se produjeron una serie de detenciones de ciudadanos sin el debido proceso en clara violación de derechos humanos. Cabe preguntarse si esos esbirros piensan argumentar en un tribunal el día de mañana que obedecían órdenes superiores, del mismo modo que hicieron algunos violadores de derechos humanos en las dictaduras del sur y que hoy, ya octogenarios, están en la cárcel. El hecho es que a pesar de que fueron detenidos una serie de líderes bajo los pretextos más absurdos, la motivación de la gente iba en aumento.

Aquí es oportuno contrastar la “lógica cuartelaría”, rígida y decimonónica con la que obra la dictadura frente a la “lógica del enjambre” que se suscitó de forma espontánea entre los ciudadanos. Todos los ciudadanos sabíamos que las detenciones arbitrarias perseguían como único objetivo infundir miedo. Los jerarcas de la dictadura esbozaron toda una serie de teorías de conspiración y luego del resultado de la marcha quedó al descubierto el enorme ridículo del discurso oficial, que describía un escenario –bien psicótico, por cierto– de guerra total.

Ese día primero de septiembre cada grupo de ciudadanos en sus propios entornos se aprestó a llevar a efecto la tarea. En mi caso particular nos habíamos puesto de acuerdo un grupo de compañeros del estilo de vida fitness que asistimos regularmente a clases de Training Bike. Éramos ciudadanos comunes: una fisioterapeuta, una abogado, una bioanalista, un técnico en refrigeración; ciudadanos del día a día, a secas. Así partimos esa mañana desde Macaracuay hacia la avenida Río de Janeiro. Pronto comenzamos a percibir ríos de gentes que espontáneamente iban confluyendo. Cerca de la mitad de la mañana llegamos a Caurimare y ahí notamos el inmenso aluvión de personas. El entusiasmo era generalizado. Justo ahí ocurrió la primera epifanía cuando la ciudadana Arlen Ruiz gritó “revocatorio” y la palabra en seguida encendió a la gente que nos rodeaba que la repitió hasta tronar. Desde ese momento en adelante éramos una masa enorme. Hoy en día la población que se opone a la dictadura de Nicolás Maduro y a su pandilla podría estar rondando el 90% de la nación. Si el 6D tuvimos conciencia de que éramos una aplastante mayoría y durante la validación nos dimos cuenta de nuestro poder de organización, ahora tenemos noción real de ser una enorme masa con capacidad de tomar ciudades enteras para exigir nuestros derechos legítimos. Obviamente estamos dando pasos firmes en una dirección coherente.

El calor de la marcha fue in crescendo hasta que llegó a su clímax cuando en Las Mercedes nos topamos con un grupo de líderes políticos entre quienes estaban Adriana D’Elia, Julio Borges y David Smolansky. Fue impactante la energía de Smolansky y D’Elia en absoluta fusión con la gente. Justo ahí ocurrió la segunda epifanía de ese día en el sentido que sabíamos que la marcha había sido un éxito (se estima que más de un millón de personas asistieron), así como lo fue el 6D y como triunfamos en la validación cuando también dejamos en ridículo las tretas decimonónicas y de mal gusto de la dictadura. A los pocos minutos se dio la tercera epifanía en el instante –justo a la hora del ángelus– en que de forma espontánea la masa comenzó a cantar el himno nacional, celebratorio del Estado venezolano que se resiste a morir a pesar del secuestro al que ha sido sometido por la pandilla que regenta la dictadura.

De aquí en adelante se requerirá de un trabajo ciudadano sostenido y disciplinado en la ruta hacia el restablecimiento de la democracia. Habrá que atender con resolución a todos los llamados de la MUD. Se requerirá de un pensamiento novedoso y sobre todo el hacer diario de ciudadanía y civilismo, es decir participación continua en la agenda de la Unidad. De momento, al instante de escribir esta nota, ya suenan las cacerolas –que es la primera convocatoria hecha por la MUD luego de la marcha–en esta noche de una Caracas que se apresta a ver el alumbramiento de una nueva era en la que entremos de veras en el siglo XXI. La ciudad aquí y ahora ruge. Ya a estas alturas solo queda aguardar días de cambio ante la inexorable verdad de que todo pasa en esta vida –excepto los crímenes de lesa humanidad que no prescriben–. Transitamos un camino en el que confluyen todos los caminos. Estamos en la casa del destino. En efecto vamos hacia la libertad y la reinstauración de la democracia.





Marcha del 1 de septiembre / Foto: Arlen Ruiz. Cortesía







