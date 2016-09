Al instante

La indolencia parece ser la consigna viva en Venezuela. Quienes dirigen el rumbo político del país parecen estar sujetos a una miopía intelectual que no los deja ver más allá de sus cálculos electorales y de la manutención del poder. A nuestro entender, ello obedece al resultado de que la política en Venezuela es el vehículo ideal para alcanzar riqueza. Y la riqueza en Venezuela, con muy contadas excepciones, solo se puede obtener a través del control del Estado, puesto que es este quien administra de forma mayoritaria los recursos, bienes y servicios dentro de Venezuela.

Bajo este preámbulo, debemos recordar que el país desde hace varios años está sometido a un férreo control de precios y de cambios. Mucho se ha hablado sobre cómo estas medidas afectan la economía venezolana. Sin embargo, ni el gobierno ni la oposición parecen inmutarse sobre su existencia. Como es de esperarse, el gobierno, fiel a sus postulados estatistas de planificación centralizada de la vida humana, no sólo no deroga los controles sino que cada vez que puede aprieta más y más las tuercas de los controles. Asombrosamente, la oposición –con contadas y loables excepciones– tampoco parece prestarle mayor atención al tema. Tan cierta es esta premisa que lejos de abogar por su derogatoria, la Asamblea Nacional ha procedido a legitimar su existencia presentando proyectos de ley que los reconocen expresamente, como es el caso del proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional.

Hay quienes sostienen que los controles son nocivos, pero dadas las circunstancias imperantes hay que esperar una “ventana de oportunidad” más conveniente para proceder a su eliminación, puesto que, en su entendimiento, estos solo son medidas de tipo “económico” y que la prioridad del país es encontrar una salida política a su situación actual.

Ciertamente, Venezuela vive una compleja situación política que requiere de soluciones inmediatas. Sin embargo, la eliminación de los controles de precios y de cambios no son meras decisiones economicistas. Al contrario, es la existencia de estos controles los que han creado el caos y la desintegración del orden y la cooperación social en el país, conduciendo a sus ciudadanos a manifestaciones cada vez más elevadas de violencia y desesperación ante la imposibilidad de poder garantizar su procura existencial.

Los controles de precios y de cambios han modificado las vidas de los venezolanos. ¿Cuántos individuos no han abandonado trabajos para dedicarse a la reventa de productos? ¿Cuántas personas no han abandonado sus estudios por la misma razón? ¿Cuántas horas no se dejan de invertir en actividades como lectura, tiempo con la familia y seres queridos, esparcimiento, debido a la búsqueda de bienes y servicios hoy escasos?

¿Podían preverse todas estas consecuencias cuando se dictaron los controles en referencia? ¿Tuvo capacidad el legislador de ver cómo afectaba la interacción del venezolano en su día a día cuando lo único que buscaba era fijar un “precio justo” o evitar que las divisas se compraran y vendieran sin autorización del Banco Central de Venezuela? No. No lo pudo prever, como tampoco pudo avizorar el saqueo de camiones llenos de alimentos, cómo esto modificaba las pólizas de seguro terrestre para estos vehículos, ni cómo se deteriora la calidad de vida de los hogares que se encuentran cerca de supermercados, los cuales distan hoy día de ser simples locales de venta de comida y se han transformado en trincheras de guerras, criminalidad y corrupción.

De allí que no sea correcto separar la visión del homus economicus como un espacio de la vida del ser humano distinta y diferenciada de otras dimensiones de la existencia de los venezolanos. Más aún, no se puede garantizar la paz y la estabilidad política en la Venezuela actual si no se procede a proveer a la población de los bienes y servicios que permiten su supervivencia y, más allá, el desenvolvimiento de su vida en general de acuerdo con sus decisiones. Y esta es una tarea que difícilmente podrá hacer el gobierno de forma eficiente, liderado por las actuales autoridades o sus sucesores, sin importar su ideología o tendencia política.





Solo la información provista por el sistema de precios, repetimos, solo la información provista por el sistema de precios –hoy inexistente– hará que retorne la paz y la cooperación social en Venezuela en todos los ámbitos de la nación, desde la pequeña bodega del barrio más pobre hasta en la sofisticada transacción financiera de la multinacional más grande que se pueda imaginar. Por ello, la eliminación de los controles de cambio y precio no es un mero requerimiento tecnocrático, sino un mandato moral si se quiere recuperar y mantener la gobernabilidad del país en el porvenir.

Por Andrés F. Guevara B., abogado, comunicador social ,Master en finanzas

Investigador de Cedice Libertad