Video de dos policías golpeando a una adolescente generó polémica

Un video sobre dos policías golpeando en un costado a una adolescente de 14 años de edad que estaba en el piso se hizo viral en las redes sociales este viernes.

En el material audiovisual se puede apreciar a dos agentes del cuerpo policial de Coral Springs del estado de Florida, Estados Unidos, que golpeaban en los costados a una joven afrodescendiente de 14 años de edad, cuya identidad no fue revelada, mientras que la misma se encontraba en el piso boca abajo.

Los usuarios de Twitter expresaron su indignación por la respuesta agresiva de los policías por una adolescente. Además, responsabilizaron al presidente del país estadounidense Donald Trump por ser "el promotor de estas conductas".

El departamento policial se pronunció luego de los eventos y las críticas generadas por los nativos de esta entidad, aseverando que el video solo muestra una pequeña parte de todo lo sucedido.

En un comunicado, la policía de Coral Springs indicó que el video "solo una muestra en final de la historia, no el incidente en su totalidad que terminó en un arresto". Alegaron que un grupo de adolescentes estaban perturbando el orden público, y que la joven estaba alterada luego de la detención de uno de sus compañeros.

La joven, que insultó e incitó a sus compañeros a protestar, fue puesta bajo custodia por los policías, pero se resistió al arresto y peleó contra los funcionarios, propiciando patadas, incluso con las esposas puestas. Fue llevada a la comisaría y procesada.

