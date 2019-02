Vicepresidente de Estados Unidos: Nuestra Armada es insuperable

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró este miércoles que los componentes de la Armada estadounidense no tienen rival.

“Los Estados Unidos nunca se librarán de nuestro compromiso con nuestra defensa común. Nuestro poder militar combinado no tiene rival. Nuestra fuerza de armas es insuperable”, escribió Pence en Twitter.

El vicepresidente indicó que la Fuerza Armada estadounidense están preparadas para responder en “cualquier momento y en cualquier lugar”.

The United States will never waver in our commitment to our common defense. Our combined military power is unmatched. Our strength-of-arms is unsurpassed. And I know our forces are ready to respond anytime, anywhere. pic.twitter.com/D4A03mRNe5