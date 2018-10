Vicepresidente de EE UU condenó la muerte de Fernando Albán

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, indicó este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro es el responsable de la muerte del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán.

"Estados Unidos condena la vinculación con el régimen de Nicolás Maduro con la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Las autoridades venezolanas lo detuvieron el 5 de octubre, luego de su retorno del la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, en la que le habló al mundo sobre la importancia del regreso de la democracio para los ciudadanos de Venezuela. Murió tres días después mientras era custodiado por la servicio de inteligencia" dijo el vicepresidente en un comunicado.

"La administración de Trump continuará incrementando la presión en el régimen de Maduro y su gabinete hasta que se restaure la democracia en Venezuela. Estados Unidos hace un llamado a que todos los presos políticos de Venezuela sean liberados inmediatamente, y que el régimen de Maduro tome previsiones para evitar mayor sufrimiento y el derramamiento de sangre". finalizó el mensaje de la Casa Blanca.

Pence alegó en su Twitter que "el régimen continúa matando a inocentes y quienes defienden la democracia".

We condemn the death of Venezuelan opposition member Fernando Alban at the hands of the Maduro regime in the strongest terms. The regime continues to kill innocents & those standing up for democracy. We stand w/ the Venezuelan people & demand the release of political prisoners. pic.twitter.com/6lkoWLpjuR