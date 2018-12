Viajes: una inversión en recuerdos

En el pasado los viajes eran vistos como un privilegio, como un gusto que algunos con ingresos altos se daban en ciertas épocas del año. Muchas de esas travesías eran producto de recompensas por haber culminado una etapa académica o ciclo laboral.

En el presente, la generación en boga, los millennials, ha quebrado ese paradigma, incluso, le han dado un giro a la experiencia de viajar con su espíritu aventurero y su capacidad para sacar el máximo disfrute de las cosas.

Otro detalle es que antes los viajes eran concebidos para visitar un solo destino. Ahora, además de verse retribuido por experiencias, son sinónimos de relacionarse con otros y conocer diferentes formas de vida. Es decir, la inversión por desplazamiento se aleja de un banal disfrute y se sostiene en un intercambio cultural en el que se ganan aprendizajes y se fortalece un recuerdo de por vida.

A propósito de esta realidad, los actores del turismo, no han perdido tiempo en adaptar sus productos y servicios para satisfacer a ese nuevo consumidor que se ha apoderado del mercado de una forma muy particular. Es así como las agencias de viajes, hoteles, posadas, guías turísticos, líneas aéreas y demás relacionados en esta industria han reformulado sus ofertas con nuevos planes a muy buenos precios con valores agregados para estadías cortas y largas que satisfagan cualquier preferencia de los millennials.

De acuerdo con BBC Mundo, los destinos más visitados actualmente son Francia, España y Estados Unidos, lugares que anteriormente se consideraban inaccesibles por su alto costo de estadía, pero que comprendiendo a esta nueva generación –millennials- se ha adaptado a presupuestos para perfiles de estudiantes colegiales y universitarios, jóvenes con pocos ingresos y hasta influencers que se han entendido como un nuevo esquema para la promoción de la industria del turismo.

Renovación. Si bien, el grupo conformado por viajeros con un estatus de vida medio-alto aún persiste y está vigente de no haberse diseminado la forma de ver el mundo de los millennials, el sector no se hubiese interesado en renovarse; en permitir que conocer el mundo a grandes distancias no represente vender las cosas más valiosas ni gastar los ahorros de un año entero. Adicionalmente a esta transformación se ha consolidado una plaza con soluciones que van de la mano del desarrollo tecnológico y las TIC (tecnologías de la información y comunicación) como lo son las aplicaciones, de las que existen infinidad de posibilidades tales como la de planificar un viaje de ensueño adecuado a barreras de cualquier índole, idioma, discapacidades, familias numerosas o con niños pequeños, adultos mayores, géneros y la de mayor peso, la económica.

Cada vez son menos, por no decir que nulas, las excusas para no viajar, pues el nuevo ideal de viajero conjuga un nuevo paradigma que contempla la memoria y las vivencias como elementos a conservar durante toda una vida y se consigue únicamente con el viaje.