En tren con Hello Kitty

La compañía West Japan Railway Co. anunció que estrenará un tren bala temático sobre Hello Kitty. El transporte empezará a operar el próximo 30 de junio y contará con ocho vagones con decoración y detalles inspirados en el popular personaje. También habrá un espacio para tomarse fotos +con una muñeca Hello Kitty, un rincón pensado en los usuarios de Instagram. Cubrirá una ruta que unirá las ciudades de Osaka y Fukuoka.