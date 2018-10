7 sugerencias para tomar las mejores fotografías con su mascota

Salió de paseo, un pequeño escape o un viaje un poco más lejos, con su familia o amigos, y claro la mascota no podía faltar en las instantáneas. Sin embargo, a algunas persones les resulta un poco difícil tomarse fotografías con él (o ella) debido a su carácter inquieto. No se preocupe, Sandra Rodríguez, fotógrafa de Foto Mascota, le brinda unos consejos para tener la ansiada selfie con su perro y no morir en el intento.

1. Apenas llegue al lugar donde pasará el día, no se aventure a tomarse las fotos de inmediato. Él estará tan emocionado por conocer el nuevo sitio que lo único que querrá hacer es lo que su naturaleza le pide, correr y olfatear.

2. Cuando empiece a hacer las selfies asegúrese de estar lejos de otros perros. Ellos son muy curiosos y si ven un can a la vista no despegarán sus ojos de él.

3. Si su mascota tiene las facciones fuertes póngala a correr, eso la emocionará y al agitarse un poco abrirá el hocico dibujando una sonrisa en su rostro.

4. Si su pelaje es muy claro, busque una sombra para que la luz no choque en su pelo y el color de la foto salga perfecto. Por el contrario, si es de tono oscuro, vístase con tonos claros. Así, resaltará a su lado y la foto saldrá de portada.

5. Al momento de hacerse una selfie con su perro, pídale a alguien que se pare justo atrás del celular y haga un sonido agudo. Así llamará su atención y dará la impresión que está mirando a la cámara.

6. Si es inquieto, evite ponerle accesorios en la cabeza o cuello para la selfie, eso lo pondrá más intranquilo y posiblemente la toma saldrá movida.

7. Por último, no se tense al momento de la selfie, los animales perciben las emociones de los humanos, sobre todo el estrés y el miedo. Así que relájese y diviértase para que las fotos salgan perfectas.