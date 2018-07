Pasos para organizar la maleta

Perfecto, logró cerrar la maleta con ese último esfuerzo de sentarse encima. Pero no cante victoria: falta llegar al check in y darse cuenta de que excedió el peso permitido.

Lo importante no es cuánto le cabe sino cuánto pesa. Por eso hay que ser prácticos a la hora de hacer la maleta y para eso, debe hacerla con anticipación, por lo menos dos días antes. Cuando se hace a la carrera siempre terminan faltando o sobrando cosas. Así que siéntese con calma y comience por el principio: tener claro el destino, el clima, los días y el tipo de actividades que hará cada día.

Lili Ramírez, organizadora profesional de espacios y miembro de la National Association of Productivity & Organizing Professionals, refiere la mejor forma de evitar “los por si acaso”: ese vestido, par de zapatos, pantalón o chaqueta que ocupan lugar, aportan peso y regresan tal cual como los empacó, sin haberlos usado. “Desde el principio, diga no a la maleta gigante, cuanto más grande sea más cosas querrá llevar. Limite el espacio para que no empaque cosas innecesarias”, aconseja esta profesional. Así que la mejor opción es la maleta estándar, que se puede llevar en cabina: 56 x 45 x 25 cm, especialmente si viaja en aerolíneas de bajo costo. De paso, evitará la espera del equipaje y la posibilidad de que se pierda.

También puede elegir la forma de empacar. “Está el método apilable (una cosa encima de la otra), con la cual caben cerca de 15 prendas. Está el enrollado, con el que las prendas quedan gruesas, y caben 18, aproximadamente. Y está el método de la autora y asesora japonesa Marie Kondo (https://konmari.com/), el de doblarlas en rectángulos y juntarlas tipo archivo, una tras de otra (de hecho, la prenda tiene que quedarse parada por sí sola, si se cae, es que no está bien doblada); así caben 20 piezas. Con el último método se puede empacar para un viaje de hasta 15 días”, comenta Lili Ramírez.

Hora de escoger

Al saber cómo es el paseo, coloque todo lo que va a llevar en la cama o en un espacio donde vea todo en conjunto para que no se quede nada. Estos son los pasos que siguen:

1. Elija prendas según el itinerario. No lleve una pinta por día, sino ropa versátil, prendas básicas en colores combinables que pueda usar por lo menos dos veces y armar diferentes conjuntos. “Mi truco es llevar cuatro prendas superiores (blusas, camisas, camisetas, tops) por una prenda inferior (falda, pantalón, shorts)”.

2. Lleve zapatos cómodos –deportivos o formales– que sean adaptables para cualquier situación y que pueda combinar. Si hace deporte, considere viajar con esos zapatos de goma, ya que ocupan mucho espacio en la maleta.

3. Tenga siempre organizado un pequeño neceser o bolso con los productos de aseo básicos en el tamaño adecuado: no más de 100 ml (3,4 oz). Utilice los envases para viaje y llénelos con los productos (champú, acondicionador, crema de cuerpo, crema dental, cosméticos) que usa a diario. Trate de tener cremas de rostro y tratamientos solo para viaje.

Tipo Tetris

Cuando vaya a empacar juegue Tetris: la maleta es el tablero y las prendas los palitos. “No deje ningún espacio vacío, que todo encaje perfectamente”, dice Ramírez.

a. Meta los calcetines o las medias panty dentro del calzado: no lleve los zapatos juntos, sino cada uno en una bolsa.

b. La ropa interior también permite llenar huecos y rellenar la copa de los brasieres, que no deberían ir doblados.

c. Lo primero es emparejar un poco el fondo de la maleta, rellenando los espacios que dejan los tubos de la agarradera extendible.

d. Doble la pijama, las camisetas, blusas, ropa deportiva y sacos delgados de forma tradicional: llevar los lados hacia el centro, luego doblar por la mitad, y después en tres partes, alisando cada vez que doble. Colóquelas como van las carpetas dentro de un archivo: una al lado de la otra (al estilo Marie Kondo).