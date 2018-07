Opciones gratuitas en Nueva York

Parques

El Central Park es una obviedad. Es inmenso, 3.41 km², y tiene muchos sectores diferentes. Siempre que estén arriba de la calle 59 pueden hacerse un recreo en la grama. Comprar algo en un deli y almorzar bajo los árboles. Pero este no es el único que vale la pena. Prospect Park fue diseñado por el mismo urbanista que el Central Park y es su hermano en Brooklyn. Washington Square Park no tiene tanto espacio verde, pero sí muchos bancos y artistas callejeros (con piano incluido); y el Hudson River Park con vista a Nueva York.

Festivales

Durante la primavera y el verano está lleno de actividades al aire libre gratuitas. Desde yoga a conciertos. Algunos destacados son Broadway in Bryant Park, donde actores y actrices hacen pequeños shows en el famoso parque atrás de la biblioteca; Movies with a View at Brooklyn Bridge Park, un ciclo de películas al aire libre con vista a toda la ciudad; y el tradicional Shakespeare in the Park que presenta en el medio del Central Park obras del autor inglés. Este último es pago, pero si van con tiempo pueden conseguir algunos tickets gratuitos.

Las galerías

En la mayoría de los casos son gratis, se recorren en poco tiempo, tienen aire acondicionado y están desperdigadas por la metrópoli así que se pueden combinar con el paseo. Los martes en la tarde las de Chelsea suelen hacer inauguraciones abiertas al público con vino y quesos de cortesía.

Museos

Si con las galerías no es suficiente, se pueden visitar los museos en su día de entrada libre y gratuita. Ahora bien suelen estar bastante llenos por una razón lógica: MOMA (viernes entre las 4:00 pm y las 8:00 pm), Museum of the Moving Image (viernes entre las 4:00 pm y las 8:00 pm), Brooklyn Museum (el primer sábado del mes entre las 5:00 pm y las 11:00 pm), Frick Collection (el primer viernes del mes entre las 6:00 pm y las 9:00 pm), y Jewish Museum (los sábados).