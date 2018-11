La Navidad será hasta el 31 de diciembre en Busch Gardens

Todos los días, hasta el 31 de diciembre, en el parque Busch Gardens Tampa Bay, en Florida, se vive intensamente la Navidad con innumerables espectáculos como Elmo’s Christmas Wish, el show de luces Holiday Hills Band, Carol of the Bells, el tren Sing-A-Long Train, y visitas a Santa y Rudolph. Los fines de semana habrá horario extendido en ChristmasTown con aún más experiencias nuevas, como “Christmas Is...”