Manual de ociosidades

En Carabobo – La Concepción

Desde hace más de 25 años voy regularmente a La Concepción, el centro de sanación y spa del doctor Efraín Hoffmann, porque siempre salgo de ahí sanita y radiante. Masajes que me quitan los nudos, sueros que me regresan la vitalidad, alimentación ayurvédica que me hace digerir facilito, silencio y campo para pensar, gente que consiente, meditación aunque me cueste. Es aprender una manera amable de vivir, para con nuestro cuerpo y nuestra mente. Quiero ser una viejita derechita, sana, vital, con la cabeza bien puesta. Por eso voy muchas veces a La Concepción y por eso lo recomiendo tanto.

Para ir: antes de llegar al pueblo Aguirre, en los valles altos de Carabobo, a 45 minutos de Valencia, cerca de Bejuma, en la vía a Nirgua.

Teléfonos: (0249) 490 6487 / (0416) 647 9999 / (0414) 941 9999 / (0412) 241 9999.

Para reservar: hlcreservas@gmail.com

En la web: www.haciendalaconcepcion.com.ve / www.drefrainhoffmann.com.

Instagram: @drehoffmann

En Guárico – San Juanote

Cuando el dictador Juan Vicente Gómez resolvió que la capital de Guárico fuera San Juan de los Morros y no Calabozo, sus habitantes le rogaron por un San Juan grande y próspero. El Benemérito se puso literal y les encasquetó una gigantesca imagen de San Juan en la plaza Bolívar, pero dejó a la capital en el más triste de los abandonos, como sigue hasta el sol de hoy. Eso sí, la estatua gigantesca se ve por encima de los árboles y preside plaza, iglesia y gobernación. Lo que no se puede es subir, como antes.

Para verla: vayan hasta la plaza Bolívar de San Juan de los Morros y se toman su foto.

En Sucre – Arte en Mochima

Caribe Arte y Café es una visita feliz en este pueblo. Carlos Rojas es el pintor de Mochima y el gran artífice del cambio en colores y murales. Estudió en París, expuso en muchos países y regresó a vivir en su pueblo porque aquí están los colores y la luz de su obra. Se dedicó a buscar artesanos y creadores y los convenció de exponer y vender. Hay maravillas. Pescadores que tallan delfines en piedra, lamparitas de tapara o fondos marinos de una chilena que solo conocía grises hasta que la llevaron a ver este mar.

Para ir: calle La Marina, frente a la plaza de Mochima.

Teléfono: (0293) 231 1195.

En Guárico – Las Caretas

Ricardo Freites se faja en su hato Las Caretas para que la visita disfrute una autentica vivencia de llano. Unos jardines apoteósicos desde la entrada, animalitos por todos lados para que los niños los gocen y convivan con cochinos, pavos reales, gallinetas y patos. La manga de ordeño está entre las habitaciones y el comedor para que todos practiquen. Una tanqueta que elimina los vaporones. Un museo en honor al padre de Ricardo, que cuenta la historia del llano y de Las Caretas. La dicha de navegar y desayunar por los esteros de Camaguán, en invierno, y visitar los caimanes del Orinoco en Masaguaral. Pero la euforia superior es la comida suculenta de su equipo: pastel de babo, asopado de pato, las orejitas con queso blanco, la ensalada de topocho, la carne en vara de desayuno con sofrito llanero… es una oda a la gastronomía de la región pocas veces vista en estas sabanas. Adoro este hato.

Para ir: carretera nacional Calabozo-Camaguán, a 13km de la alcabala de Corozopando.

Teléfonos: (0414) 333 3755 / (0412) 770 4669.

E mail: agropecuariahatolascaretas@hotmail.com

En la web: www.hato lascaretas.com

Facebook: Hato Las Caretas

Instagram: @hatolascaretas

Bien dateado

Los zapatos más primorosos que he visto en años los hacen en el Zulia y se llaman Luna Shoes World. Hechos a mano con amor. Búsquenlos en el centro comercial Country Plaza, local 51, Casa Prado y centro comercial Villa Campestre. Teléfono: (0412) 173 6662. Instagram: @lunashoesworld. Los amo.

También en Maracaibo busquen a la gente de la Tienda 11y11. Hermosos vestidos, frescos y luminosos, como el sol marabino, bien hechos, bien cortados, con telas estupendas y diseños versátiles. Instagram: @11y11. E mail: ventas11y11gmail.com. Me fascinan.