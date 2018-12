Los cruceros apuntan a la repotenciación

Aunque la idea de irse de crucero sigue asociada al lujo, el confort y la buena vida, durante los últimos años, algunos nuevos conceptos comenzaron a expandir el perfil de la experiencia. Esto conceptos están asociados a cambios de hábitos de consumo y de prioridades. Grandes firmas como MSC, Norwegian Cruises Line, Princess Cruises y Costa Cruceros se adaptan a los nuevos sueños del pasajero a bordo.

Pero ¿cómo son esos nuevos cruceros? Tienen chefs que son estrellas televisivas. Los cocineros de cruceros dejaron de ser profesionales detrás de escena para convertirse en verdaderas atracciones a bordo. Muchos de ellos fueron, además, jurados de programas de talentos como Master Chef. Es el caso del italiano Carlo Cracco que, en la línea MSC, cocina en un espacio en el que puede ser observado. Lo mismo sucede con el australiano Curtis Stone, a bordo de Princess Cruises, que comparte reflexiones personales en las descripciones de sus platos.

Tienen en cuenta a los primerizos. La incursión de los millennials y de los nuevos curiosos en el sector delimitó un nuevo tipo de oferta, más compacta y accesible pero igual de intensa. Los cruceros cortos y de río permiten viajar durante tres o cuatros días a lugares no tan lejanos (como Uruguay y Brasil) para hacer una pequeña degustación de lo que significa la experiencia. Muchos se dan en fechas claves como Navidad, Año Nuevo o Carnaval. Costa Cruceros es quien se pone a la vanguardia de esta propuesta con sus “mini “que incluyen paradas en Uruguay.

Crean ofertas culturales. La idea de crear contenido de calidad es algo que hoy pesa en la industria turística. En los cruceros, es un tema esencial. Las compañías lo logran ofreciendo shows de primera línea internacional, como MSC, que programa al Cirque du Soleil en su embarcaciones europeas, o proponiendo contenidos diferenciales, como clases de astronomía y subastas de arte, como es el caso Princess Cruises. Esta última de hecho, ofrece entre sus excursiones, una intensa visita de seis horas a las Islas Malvinas.

Brindan verdaderos servicios de make over. La idea de contar a bordo con equipos de profesionales especializados en asesoramiento estético dejó de ser un plus, para convertirse en un servicio obligado. Probablemente quien más foco haya puesto en esta idea es Norwegian Cruise Line que brinda la posibilidad de hacerse desde botox hasta aumento de labios. Por su parte, MSC ofrece la oportunidad de acceder a técnicas de body sculpting no invasivas y tratamientos de radiofrecuencia intensificados para acelerar los resultados. Como estas compañías, la mayoría incorpora técnicas que hacen que sus pasajeros luzcan mejor al final del recorrido.

Llevan el entretenimiento a otro nivel. Aunque la mayoría de las líneas de cruceros tienen grandes despliegues de show y juego grupales, no alcanza con buenos animadores o consignas divertidas. La inversión y la infraestructura buscan impresionar al pasajero. Con eso en mente Norwegian Cruise presenta una pista de karting de dos pisos a bordo, junto con un impactante parque acuático y un complejo de juegos láser bajo las estrellas. Por su parte MSC sumó equipos con simuladores que vuelven locos a chicos y grandes.

Atentos a las necesidades de un mundo 3.0, la mayoría de las líneas ofrecen a los viajeros la posibilidad de tomarse fotos y crear videos profesionales que luego pueden compartir en sus redes sociales. Con sets especiales, buenos equipos y locaciones específicas, estos especialistas ayudan a que alguien se convierta en la envidia de Instagram. Además, si tienen talentos especiales como cocinar o cantar, pueden inscribirse en concursos similares a La Voz o Master Chef y participar por premios increíbles.