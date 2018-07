Invierno en Tierra del Fuego

Los aficionados al esquí y a los deportes de invierno son el target más codiciado de estos meses en la popular ciudad de Tierra del Fuego, Ushuaia: tanto los hoteles como los centros invernales se pelean por seducirlos, en competencia con otras ciudades emblemáticas del deporte como Las Leñas o Bariloche.

Los que saben explican que Ushuaia, en Argentina, tiene algunas ventajas comparativas claras: por un lado, su temporada de nieve es la más larga de todos los centros turísticos del sur, que llega incluso hasta septiembre, cuando en la mayoría de las localidades ya no queda casi nada.

Por otro, la altura relativamente baja de las montañas hace que se puedan hacer muchas bajadas sin cansarse, y que nunca falte el aire (por estar cerca del nivel del mar): no por nada muchos equipos profesionales eligen Ushuaia para entrenar. Hay pistas para todos los niveles y clases para todas las edades.

Pero no todo es esquí en Ushuaia: en los últimos años se popularizaron formas diversas de disfrutar la nieve, hechas para todos los gustos. Una de las favoritas de los más jóvenes son las motos de nieve: parecidas a cuatriciclos playeros, pero se manejan en condiciones y circuitos más controlados.

Entre las actividades más originales que se pusieron de moda últimamente están los paseos en helicóptero, ofrecidos por la empresa Heliushuaia. No solamente permiten ver la ciudad entera desde arriba en una panorámica inmejorable: después de un rato de sobrevuelo, el helicóptero deposita a sus pasajeros en la cordillera de los Andes (que a la altura de Tierra del Fuego no separa a la provincia de Chile, sino que la corta en norte y sur), a metros del emblemático monte Olivia. El piloto advierte: “Cuidado con la nieve”, y uno no entiende a qué se refiere hasta que pisa tierra: si estuvo nevando mucho esos días, en el suelo virgen de la cordillera las piernas pueden quedar enterradas hasta las rodillas.

Heliushuaia también ofrece heliesquí-board, para los aventureros que quieran esquiar o hacer snowboard en la cordillera luego del sobrevuelo en el helicóptero que medio día más tarde los pasará a buscar.

Paseos nocturnos. Una objeción común a la idea de pasar el invierno en Ushuaia es que los días son muy cortos: a las 9:00 am todavía no sale el sol, y a las 5:00 pm ya prácticamente no se lo ve. Sin embargo, la noche no es un obstáculo para quien quiera seguir paseando: se ofrecen muchos tours nocturnos, como la pintoresca Noche de Pioneros, que se puede hacer en el centro invernal Ushuaia Blanca y comienza a las 6:00 pm.

La primera parte del trayecto se hace en moto de nieve: la segunda, una caminata con raquetas en los pies, culmina con la llegada a la cabaña museo Ernesto Krund, réplica del refugio de este explorador y pionero de Ushuaia, que entre otras cosas fue el primero en entregar el correo en la ciudad. La actividad dura un total de cinco horas: se cena en el refugio y se emprende el regreso.

RECUADRO

Hotel exclusivo

Un día a la intemperie requiere una noche de relax. Probablemente la popularidad del Arakur Ushuaia Resort & Spa, considerado hoy el hotel más exclusivo de la zona, se deba a que la empresa entendió perfectamente todo lo que un huésped necesita para pasar sus vacaciones sin tener que resolver nada más que atarse las botas para esquiar y ponerse las pantuflas para el spa.

Ni siquiera hay que quitarse los guantes para pedir un taxi al centro: una vez por hora sale un transfer desde el hospedaje en el que no hay que reservar lugar, y lo mismo para volver del centro al Arakur Ushuaia. Más allá de pequeños arreglos como este que suman muchísimo en comodidad, el protagonismo en el hotel se lo disputan tres estrellas: primero, el spa, con una piscina climatizada, pero con una parte descubierta, que permite disfrutar del aire puro patagónico incluso en invierno; segundo, la gastronomía, con el restaurante La Cravia a la cabeza, y tercero, la propia reserva natural en donde está emplazado el hospedaje.

RECUADRO

Las cifras

430.000 turistas viajan a Tierra del Fuego anualmente, calcula Luis Tonelli, el titular de Instituto Fueguino de Turismo, que aspira a redondear esa cifra en 500.000 en el corto plazo. Cerca de 70% llega entre octubre y marzo. Sin embargo, el invierno fueguino –y especialmente el de Ushuaia, la ciudad más preparada para el turismo de la provincia– ofrece cada vez más alternativas.