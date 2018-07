Cinco islas por descubrir en el Caribe

1. Petite Martinique. Sus habitantes no llegan al millar y tienen ascendencia africana, inglesa y francesa. Hablan tanto inglés como un antiguo francés. Cuenta con algo de infraestructura: alojamientos, un supermercado y varios prestadores de servicios para navegar y bucear. Los turistas de esta isla de Granada de todos modos no son legión y los habitantes viven principalmente de la construcción de embarcaciones y de la pesca. Comparten sus tradiciones con los visitantes, como bodas y la puesta al agua de un barco al ritmo de bandas de big drum, la música local. www.puregranada.com

2. Brac. Como Granada, las Caimán son una micronación de tres islas. Forman un territorio británico de ultramar, entre Cuba y Honduras. Brac es la más alejada de Gran Caimán. Dibuja una suerte de grueso lápiz sobre los mapas y mide 20 kilómetros de largo por menos de 2 de ancho. Sobre este pequeño territorio hay senderos por bosques nativos que forman circuitos de avistaje de aves y de algunos de los últimos ejemplares de iguanas de las Caimán, subespecie de la iguana cubana en peligro de extinción. Las caminatas pueden llegar a la cumbre de The Bluff, el punto más elevado del archipiélago (43 metros). Brac es un paraíso para el buceo y el snorkel porque su costa está formada por arrecifes coralinos que sirven de hábitat a gran variedad de peces y tortugas. www.visitcaymanislands.com

3. Les Saintes. Son las más pequeñas de todas las islas del archipiélago francés formado también por Guadalupe, Marie-Galante y La Désirade. Solo dos de los nueve islotes están habitados, por descendientes de colonos llegados desde Francia durante el siglo XVII. La Baie des Saintes forma parte del club de las Bahías Más Lindas del Mundo. Se trata de una asociación internacional a la cual pertenecen muy pocos lugares. Solo son diez en las Américas (entre ellos la península Valdés en Argentina). Las Saintes son de origen volcánico y la cumbre más alta sobrepasa los 300 metros. Los senderos de caminatas llevan hasta la cumbre, cruzando bosques donde es posible ver iguanas, agutíes y varias especies de aves. Pero las islas atraen esencialmente por su costa y sus playas. Una de las más hermosas es la de Pompierre. www.lessaintes.fr

4. Saba. Tiene dos récords en su haber: es a la vez la más pequeña de las islas del Caribe neerlandés y es el punto culminante de los Países Bajos, gracias a su montaña, el monte Scenery (887 metros). Saba está a 26 kilómetros de Statia y 45 al sur de St Maarten. Vive principalmente del turismo para atender a unos 25.000 visitantes por año. No llegan en busca de playas, porque la isla no tiene ni una sola. Está rodeada por altos acantilados y para llegar a la microcapital, The Bottom, había que subir antiguamente una escalera de 800 peldaños. Todo lo que llegaba a la isla tenía que pasar por ahí, hasta que se terminó una ruta en los años cuarenta. Sin embargo, no por eso la escalera entró en desuso. Ahora es un ícono turístico y un paso obligado durante las caminatas para descubrir la muy llamativa selva tropical enana que cubre las laderas del Scenery con una densa pero baja vegetación. www.sabatourism.com

5. Mayreau. Las Granadinas son pequeñas islas entre Granada y San Vicente. De ellas, Mayreau es la isla “olvidada por el tiempo”. Tiene un único pueblo sin nombre de 300 habitantes. Sin embargo, cuenta con algo de infraestructura para recibir turistas. Una capilla encima de una colina es el principal objetivo de paseo y es un lugar elegido por parejas que vienen desde muy lejos para casarse de manera totalmente distinta. Mayreau también es un paraíso para disfrutar de playas de arenas blancas y practicar snorkel y buceo. Estos deportes son aún más interesantes en las aguas de los vecinos cayos de los Tobago, unas pequeñas tierras donde no vive nadie y la naturaleza sigue intacta. www.mayreau.com