El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, informó este lunes que solicitó formalmente una reunión entre una delegación técnica del gobierno interino del presidente Juan Guaidó y el Comando Sur de los Estados Unidos de América para avanzar en temas de cooperación y planificación técnica y estratégica, con el objetivo de aliviar el sufrimiento de los venezolanos y restablecer la democracia.

“Venezuela continúa siguiendo instrucciones de Juan Guaidó. Solicitamos formalmente al Comando Sur una reunión con la delegación técnica para avanzar en planificación estratégica y operativa con el fin prioritario de aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo y restaurar la democracia”, informó el diplomático.

En la misiva, el embajador Vecchio precisa al almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, que “las condiciones en Venezuela empeoran, como consecuencia del régimen corrupto, incompetente e ilegítimo del usurpador Nicolás Maduro, las cuales trágicamente, repercuten sobre la seguridad nacional en Venezuela, así como en los países vecinos. Igualmente preocupante es el impacto de la presencia de fuerzas extranjeras no invitadas que ponen a nuestro país y a otros en riesgo”, señaló.

El pasado 9 de mayo el almirante Faller expresó que estaba dispuesto reuinirse con Guaidó.

“Cuando me invite Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela, vamos hablar sobre nuestro apoyo a aquellos líderes de la FANB que tomen la decisión correcta, que respeten a los venezolanos primero, para que se restaure el orden constitucional. ¡Estamos listos! EstamosUnidosVE”.

El sábado, Guaidó dio instrucciones al embajador Vecchio para iniciar el proceso de cooperación técnica con Estados Unidos.

En este sentido, la carta remitida por Vecchio al almirante Faller ratifica: “Acogemos con beneplácito la planificación estratégica y operativa para que podamos cumplir con nuestra obligación constitucional con el pueblo venezolano, con la finalidad de aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo y restaurar nuestra democracia”.

Se espera que la reunión tenga lugar en los próximos días.

Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio se refirió a la solicitud del embajador venezolano al Comando Sur.

"A la luz de las fuerzas extranjeras no invitadas en Venezuela, la administración del presidente interino ⁦Guaidó,⁩ ha solicitado oficialmente el apoyo de la ⁦@Southcom ⁩planificación estratégica y operativa", escribió Rubio en Twitter.

