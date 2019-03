Vecchio: Estamos listos para hacer de nuestro país una potencia energética

Carlos Vecchio, encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos designado por el presidente interino Juan Guaidó, mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, para intercambiar opiniones sobre la recuperación del sector eléctrico del país.

"Estamos progresando para lograr el cambio político que Venezuela necesita, y nos preparamos para transformar nuestro país como líder energético que garantice, por siempre, el progreso de nuestros ciudadanos. Gracias por su compromiso, secretario Pompeo", indicó Vecchio en Twitter.

Ambos funcionarios se reunieron durante la CERA Week 2019, un evento en el que se exponen investigaciones relacionadas con el sector energético.

Pompeo tuvo una ponencia titulada "El Rol de la Energía en la Política Global del Siglo 21", en la que aseguró que "castigando a aquellos que engañan al sistema, como Irán y Venezuela, podemos promover un modelo energético más libre, superior, con el que podemos generar la seguridad energética que necesita América, sus socios y sus aliados".

