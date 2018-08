La voz mágica de Nella Rojas

Marianella Rojas Mata supo desde el primer día que debía prepararse para materializar sus sueños. Por eso decidió hace siete años irse a Estados Unidos para estudiar en Berklee College of Music de Boston. Allí destacó de inmediato por su talento y no se hicieron esperar los buenos comentarios que le daban fuerzas para seguir adelante lejos de su familia. Lo que tiene claro es que valieron la pena todos los sacrificios y ahora disfruta del éxito. Lo comparte con sus padres y seres queridos, que siempre la impulsaron a continuar.

El compositor y productor español Javier Limón ha sido uno de sus mentores, luego de descubrir su talento con una interpretación de "La Negra Atilia", de Henry Martínez y Pablo Camacaro. Franco de Vita, Jorge Drexler, Nacho, Gilberto Santa Rosa e Ilan Chester son algunos de los artistas que han celebrado la calidad de su voz, que ha compartido con estrellas como Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz. Con este último se ha presentado en un par de ocasiones. "La primera vez fue en los Latin Grammys de 2013 en Las Vegas y luego en un concierto celebrado en la frontera entre Estados Unidos y México", relata.

La honestidad en mostrarse tal cual es y su capacidad de conmover son dos de los atributos que la acercan al público, además de las letras que interpreta. “Aún siento que estoy en una nube, este año ha sido increíble. Me gusta hacer el ejercicio de comparar el tiempo actual con el pasado y gracias a Dios siempre el presente está mejor. Este proyecto me tiene enamorada y eso el público lo percibe y lo aprecia. Trato de vivir a plenitud cada segundo”.

Como a todos los artistas, le resulta difícil elegir la canción más importante de su vida. “Si tengo que elegir una, para mí sería una copla española llamada “Ojos verdes”. Apenas la escuché me enamoré de todo el sentir y forma de cantar. A partir de allí empezó esta aventura con la inspiración de la música andaluza”. No tiene una definición absoluta de su estilo. Tiene muchas variaciones en su voz, su forma de cantar, escribir e interpretar. “Comencé con el pop, pero tengo influencias del jazz, de la música venezolana, de la onda andaluza y más. Lo que me encanta es que son canciones bonitas con letras inteligentes, con un mensaje que la gente se identifica”.

A los 28 años de edad confiesa que cada escenario que ha pisado representa algo especial en su carrera. Hace unos meses se presentó en El Lunario de Ciudad de México y también en el Centro Cultural BOD en Caracas, una tarima que anhelaba disfrutar desde hace mucho tiempo. “Tenía siete años que no iba a Venezuela, el mismo tiempo sin cantarle a mi papá, porque él no podía viajar a Estados Unidos, así que fue la primera vez que interpreté mi primer sencillo ‘Me llaman Nella’, que describe de dónde vengo. Hacerlo en mi tierra fue inigualable, fue un concierto especial y emocionante”.

Su voz llegó hace unos meses a la gran pantalla con la película Everybody Knows, del director iraní Asghar Farhadi, protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín. Rojas estuvo en el set de filmación para hacer una pequeña participación y ponerle música a la cinta, oportunidad que marca una etapa importante en su carrera y que llevó su voz a resonar en la alfombra roja del Festival de Cannes. Por ahora tiene varias presentaciones en Estados Unidos y Europa. En sus planes está hacer pronto un nuevo concierto en Venezuela y está enfocada en grabar su próximo álbum, del que pronto revelará detalles.

“Siempre es un placer cantar para el público venezolano, son lo máximo. En cuanto a nuestra música hay una movida importante. Se aprecia más, quizás gracias a la diáspora muchas personas se han conectado con sus raíces y me siento orgullosa de mis colegas que dejan en alto el país”. Afirma que lo más satisfactorio de su carrera es que el mensaje llegue al público: que sus letras tengan quien las escuche. “Los venezolanos me dicen que al cantar los llevo a La Guaira, a Valencia, a lugares bonitos de su tierra y sus recuerdos. Eso para mí es increíble”.

